Informacje o cenie Uranus DEX (URA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00116598 $ 0.00116598 $ 0.00116598 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00116598$ 0.00116598 $ 0.00116598 Historyczne maksimum $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.30% Zmiana ceny (1D) -0.46% Zmiana ceny (7D) -45.23% Zmiana ceny (7D) -45.23%

Aktualna cena Uranus DEX (URA) wynosi $0.00106783. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs URA wahał się między $ 0 a $ 0.00116598, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs URA w historii to $ 0.00970236, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki URA zmieniły się o +0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -0.46% w ciągu 24 godzin i o -45.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Uranus DEX (URA)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Podaż w obiegu 999.91M 999.91M 999.91M Całkowita podaż 999,906,230.436904 999,906,230.436904 999,906,230.436904

Obecna kapitalizacja rynkowa Uranus DEX wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż URA w obiegu wynosi 999.91M, przy całkowitej podaży 999906230.436904. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07M.