Prognoza ceny Uranus DEX (URA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Uranus DEX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość URA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Uranus DEX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Uranus DEX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Uranus DEX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001206. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Uranus DEX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001266. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena URA na 2027 rok wyniesie $ 0.001330 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena URA na 2028 rok wyniesie $ 0.001396 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena URA w 2029 roku wyniesie $ 0.001466 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena URA w 2030 roku wyniesie $ 0.001539 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Uranus DEX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002508. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Uranus DEX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004085. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001206 0.00%

2026 $ 0.001266 5.00%

2027 $ 0.001330 10.25%

2028 $ 0.001396 15.76%

2029 $ 0.001466 21.55%

2030 $ 0.001539 27.63%

2031 $ 0.001616 34.01%

2032 $ 0.001697 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001782 47.75%

2034 $ 0.001871 55.13%

2035 $ 0.001965 62.89%

2036 $ 0.002063 71.03%

2037 $ 0.002166 79.59%

2038 $ 0.002275 88.56%

2039 $ 0.002388 97.99%

2040 $ 0.002508 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Uranus DEX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001206 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001206 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001207 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001211 0.41% Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na dziś Przewidywana cena dla URA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001206 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Uranus DEX (URA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny URA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001206 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Uranus DEX (URA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla URA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001207 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Uranus DEX (URA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena URA wynosi $0.001211 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Uranus DEX Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Podaż w obiegu 999.91M 999.91M 999.91M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena URA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto URA ma podaż w obiegu wynoszącą 999.91M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.21M. Zobacz na żywo cenę URA

Historyczna cena Uranus DEX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Uranus DEX, cena Uranus DEX wynosi 0.001206USD. Podaż w obiegu Uranus DEX (URA) wynosi 999.91M URA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,206,442 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 28.67% $ 0.000268 $ 0.001443 $ 0

7 D -39.98% $ -0.000482 $ 0.005229 $ 0.000873

30 Dni -77.13% $ -0.000930 $ 0.005229 $ 0.000873 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Uranus DEX zanotował zmianę ceny o $0.000268 , co stanowi 28.67% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Uranus DEX osiągnął maksimum na poziomie $0.005229 i minimum na poziomie $0.000873 . Zanotowano zmianę ceny o -39.98% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał URA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Uranus DEX o -77.13% , co odpowiada około $-0.000930 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny URA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Uranus DEX (URA)? Moduł predykcji ceny Uranus DEX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu URA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Uranus DEX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów URA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Uranus DEX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość URA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę URA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Uranus DEX.

Dlaczego prognoaza ceny URA jest ważna?

Prognozy cen URA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w URA? Według Twoich prognoz URA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny URA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Uranus DEX (URA), przewidywana cena URA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 URA w 2026 roku? Cena 1 Uranus DEX (URA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz URA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena URA w 2027 roku? Uranus DEX (URA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 URA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa URA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Uranus DEX (URA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa URA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Uranus DEX (URA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 URA w 2030 roku? Cena 1 Uranus DEX (URA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz URA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny URA na 2040 rok? Uranus DEX (URA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 URA do 2040 roku.