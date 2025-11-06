Informacje o cenie Unit Pump (UPUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00382632 $ 0.00382632 $ 0.00382632 Minimum 24h $ 0.00430344 $ 0.00430344 $ 0.00430344 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00382632$ 0.00382632 $ 0.00382632 Maksimum 24h $ 0.00430344$ 0.00430344 $ 0.00430344 Historyczne maksimum $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Najniższa cena $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) +5.20% Zmiana ceny (7D) -23.35% Zmiana ceny (7D) -23.35%

Aktualna cena Unit Pump (UPUMP) wynosi $0.00407997. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UPUMP wahał się między $ 0.00382632 a $ 0.00430344, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UPUMP w historii to $ 0.00878431, a najniższy to $ 0.00228745.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UPUMP zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +5.20% w ciągu 24 godzin i o -23.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Unit Pump (UPUMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 129.99M$ 129.99M $ 129.99M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.07B$ 4.07B $ 4.07B Podaż w obiegu 31.90B 31.90B 31.90B Całkowita podaż 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Unit Pump wynosi $ 129.99M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UPUMP w obiegu wynosi 31.90B, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.07B.