Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) (USD)

Sprawdź prognozy cen Unit Pump na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość UPUMP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Unit Pump
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Unit Pump
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:04:54 (UTC+8)

Prognoza ceny Unit Pump na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Unit Pump może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003913.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Unit Pump może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004109.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UPUMP na 2027 rok wyniesie $ 0.004314 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UPUMP na 2028 rok wyniesie $ 0.004530 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UPUMP w 2029 roku wyniesie $ 0.004757 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UPUMP w 2030 roku wyniesie $ 0.004994 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Unit Pump może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008136.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Unit Pump może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.013253.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.003913
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004109
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004314
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004530
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004757
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004994
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005244
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005506
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.005782
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006071
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006375
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006693
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007028
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007379
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007748
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008136
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Unit Pump na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.003913
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.003914
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.003917
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.003929
    0.41%
Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na dziś

Przewidywana cena dla UPUMP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003913. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Unit Pump (UPUMP) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny UPUMP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003914. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Unit Pump (UPUMP) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla UPUMP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003917. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Unit Pump (UPUMP) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena UPUMP wynosi $0.003929. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Unit Pump

--
----

--

$ 124.94M
$ 124.94M$ 124.94M

31.90B
31.90B 31.90B

--
----

--

Najnowsza cena UPUMP to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto UPUMP ma podaż w obiegu wynoszącą 31.90B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 124.94M.

Historyczna cena Unit Pump

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Unit Pump, cena Unit Pump wynosi 0.003913USD. Podaż w obiegu Unit Pump (UPUMP) wynosi 31.90B UPUMP, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $124,941,532.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    1.67%
    $ 0
    $ 0.004303
    $ 0.003827
  • 7 D
    -20.98%
    $ -0.000821
    $ 0.006275
    $ 0.003559
  • 30 Dni
    -38.47%
    $ -0.001505
    $ 0.006275
    $ 0.003559
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Unit Pump zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 1.67% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Unit Pump osiągnął maksimum na poziomie $0.006275 i minimum na poziomie $0.003559. Zanotowano zmianę ceny o -20.98%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał UPUMP do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Unit Pump o -38.47%, co odpowiada około $-0.001505 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny UPUMP.

Jak działa moduł przewidywania ceny Unit Pump (UPUMP)?

Moduł predykcji ceny Unit Pump to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu UPUMP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Unit Pump na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów UPUMP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Unit Pump. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość UPUMP.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę UPUMP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Unit Pump.

Dlaczego prognoaza ceny UPUMP jest ważna?

Prognozy cen UPUMP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w UPUMP?
Według Twoich prognoz UPUMP osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny UPUMP na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Unit Pump (UPUMP), przewidywana cena UPUMP osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 UPUMP w 2026 roku?
Cena 1 Unit Pump (UPUMP) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz UPUMP wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena UPUMP w 2027 roku?
Unit Pump (UPUMP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 UPUMP do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa UPUMP w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Unit Pump (UPUMP) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa UPUMP w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Unit Pump (UPUMP) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 UPUMP w 2030 roku?
Cena 1 Unit Pump (UPUMP) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz UPUMP wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny UPUMP na 2040 rok?
Unit Pump (UPUMP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 UPUMP do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:04:54 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.