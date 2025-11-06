GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena UltraXRP to 2.21 USD. Śledź aktualizacje cen ULTRAXRP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ULTRAXRP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena UltraXRP to 2.21 USD. Śledź aktualizacje cen ULTRAXRP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ULTRAXRP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ULTRAXRP

Informacje o cenie ULTRAXRP

Czym jest ULTRAXRP

Oficjalna strona internetowa ULTRAXRP

Tokenomika ULTRAXRP

Prognoza cen ULTRAXRP

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo UltraXRP

Cena UltraXRP (ULTRAXRP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ULTRAXRP do USD:

$2.21
$2.21$2.21
+3.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
UltraXRP (ULTRAXRP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:41 (UTC+8)

Informacje o cenie UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 2.13
$ 2.13$ 2.13
Minimum 24h
$ 2.25
$ 2.25$ 2.25
Maksimum 24h

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 2.25
$ 2.25$ 2.25

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

+0.01%

+3.64%

-10.23%

-10.23%

Aktualna cena UltraXRP (ULTRAXRP) wynosi $2.21. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ULTRAXRP wahał się między $ 2.13 a $ 2.25, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ULTRAXRP w historii to $ 3.61, a najniższy to $ 2.05.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ULTRAXRP zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +3.64% w ciągu 24 godzin i o -10.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UltraXRP (ULTRAXRP)

$ 37.58K
$ 37.58K$ 37.58K

--
----

$ 37.58K
$ 37.58K$ 37.58K

16.91K
16.91K 16.91K

16,905.47091511928
16,905.47091511928 16,905.47091511928

Obecna kapitalizacja rynkowa UltraXRP wynosi $ 37.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ULTRAXRP w obiegu wynosi 16.91K, przy całkowitej podaży 16905.47091511928. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.58K.

Historia ceny UltraXRP (ULTRAXRP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UltraXRP do USD wyniosła $ +0.07775.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UltraXRP do USD wyniosła $ -0.7352782710.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UltraXRP do USD wyniosła $ -0.5560534590.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UltraXRP do USD wyniosła $ -1.0158901514893368.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.07775+3.64%
30 Dni$ -0.7352782710-33.27%
60 dni$ -0.5560534590-25.16%
90 dni$ -1.0158901514893368-31.49%

Co to jest UltraXRP (ULTRAXRP)

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla UltraXRP (ULTRAXRP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny UltraXRP (w USD)

Jaka będzie wartość UltraXRP (ULTRAXRP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UltraXRP (ULTRAXRP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UltraXRP.

Sprawdź teraz prognozę ceny UltraXRP!

ULTRAXRP na lokalne waluty

Tokenomika UltraXRP (ULTRAXRP)

Zrozumienie tokenomiki UltraXRP (ULTRAXRP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ULTRAXRPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące UltraXRP (ULTRAXRP)

Jaka jest dziś wartość UltraXRP (ULTRAXRP)?
Aktualna cena ULTRAXRP w USD wynosi 2.21USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ULTRAXRP do USD?
Aktualna cena ULTRAXRP w USD wynosi $ 2.21. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UltraXRP?
Kapitalizacja rynkowa dla ULTRAXRP wynosi $ 37.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ULTRAXRP w obiegu?
W obiegu ULTRAXRP znajduje się 16.91K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ULTRAXRP?
ULTRAXRP osiąga ATH w wysokości 3.61 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ULTRAXRP?
ULTRAXRP zaliczył cenę ATL w wysokości 2.05 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ULTRAXRP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ULTRAXRP wynosi -- USD.
Czy w tym roku ULTRAXRP pójdzie wyżej?
ULTRAXRP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ULTRAXRP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe UltraXRP (ULTRAXRP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,132.37
$103,132.37$103,132.37

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.82
$3,378.82$3,378.82

-0.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.97
$158.97$158.97

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,132.37
$103,132.37$103,132.37

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.82
$3,378.82$3,378.82

-0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3171
$2.3171$2.3171

+1.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.97
$158.97$158.97

-0.96%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0632
$1.0632$1.0632

-2.02%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.045000
$0.045000$0.045000

+4,400.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2155
$0.2155$0.2155

+331.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006256
$0.000006256$0.000006256

+231.35%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25792
$0.25792$0.25792

+103.45%