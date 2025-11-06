Informacje o cenie UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Minimum 24h $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 Maksimum 24h $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Historyczne maksimum $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Najniższa cena $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +3.64% Zmiana ceny (7D) -10.23% Zmiana ceny (7D) -10.23%

Aktualna cena UltraXRP (ULTRAXRP) wynosi $2.21. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ULTRAXRP wahał się między $ 2.13 a $ 2.25, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ULTRAXRP w historii to $ 3.61, a najniższy to $ 2.05.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ULTRAXRP zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +3.64% w ciągu 24 godzin i o -10.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UltraXRP (ULTRAXRP)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.58K$ 37.58K $ 37.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.58K$ 37.58K $ 37.58K Podaż w obiegu 16.91K 16.91K 16.91K Całkowita podaż 16,905.47091511928 16,905.47091511928 16,905.47091511928

Obecna kapitalizacja rynkowa UltraXRP wynosi $ 37.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ULTRAXRP w obiegu wynosi 16.91K, przy całkowitej podaży 16905.47091511928. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.58K.