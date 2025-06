Co to jest Type Shit (TYPE)

TypeShit is a culture-first crypto project built to represent the vibes, values, and voices of the streets — straight from the digital underground. Inspired by the slang expression “type shit,” which stands for high-quality, dope, or real-deal stuff, our platform is a decentralized space where culture meets capital, and authenticity is rewarded. Whether you’re an artist, a degen, a meme lord, or just someone who knows what’s fire, TypeShit is your playground for flexing creativity, collecting exclusive digital goods, and co-owning cultural moments.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Type Shit (TYPE) Oficjalna strona internetowa