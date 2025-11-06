Informacje o cenie Tuff (TUFF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +1.53% Zmiana ceny (7D) -26.20% Zmiana ceny (7D) -26.20%

Aktualna cena Tuff (TUFF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TUFF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TUFF w historii to $ 0.00226927, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TUFF zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +1.53% w ciągu 24 godzin i o -26.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tuff (TUFF)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K Podaż w obiegu 999.96M 999.96M 999.96M Całkowita podaż 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Obecna kapitalizacja rynkowa Tuff wynosi $ 28.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TUFF w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999964159.954774. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.53K.