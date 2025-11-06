GiełdaDEX+
Aktualna cena TruthAiSwarm to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRUTHAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRUTHAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRUTHAI

Informacje o cenie TRUTHAI

Czym jest TRUTHAI

Oficjalna strona internetowa TRUTHAI

Tokenomika TRUTHAI

Prognoza cen TRUTHAI

Cena TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRUTHAI do USD:

+3.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
TruthAiSwarm (TRUTHAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:44:26 (UTC+8)

Informacje o cenie TruthAiSwarm (TRUTHAI) (USD)

Aktualna cena TruthAiSwarm (TRUTHAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUTHAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUTHAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUTHAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.72% w ciągu 24 godzin i o -41.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TruthAiSwarm (TRUTHAI)

$ 40.56K
$ 40.56K$ 40.56K

$ 40.56K
$ 40.56K$ 40.56K

979.30M
979.30M 979.30M

979,295,914.712274
979,295,914.712274 979,295,914.712274

Obecna kapitalizacja rynkowa TruthAiSwarm wynosi $ 40.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUTHAI w obiegu wynosi 979.30M, przy całkowitej podaży 979295914.712274. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 40.56K.

Historia ceny TruthAiSwarm (TRUTHAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TruthAiSwarm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TruthAiSwarm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TruthAiSwarm do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TruthAiSwarm do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.72%
30 Dni$ 0-60.11%
60 dni$ 0-67.58%
90 dni$ 0--

Co to jest TruthAiSwarm (TRUTHAI)

TruthAlSwarm is a decentralized intelligence system powered by blockchain technology, focusing on truth and transparency. It operates as an Al-driven platform integrated with cryptocurrency chains, ensuring data integrity, accountability, and immutability. Truth Al Swarm is dedicated to becoming the pinnacle of artificial intelligence, leveraging blockchain technology to ensure transparency, accuracy, and integrity. Our journey is one of continuous refinement, fueled by collaboration and a commitment to truth. With every iteration, Truth Al Swarm moves closer to becoming the most reliable and intelligent Al solution globally. Together, we build a future where truth is indisputable.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Prognoza ceny TruthAiSwarm (w USD)

Jaka będzie wartość TruthAiSwarm (TRUTHAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TruthAiSwarm (TRUTHAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TruthAiSwarm.

Sprawdź teraz prognozę ceny TruthAiSwarm!

TRUTHAI na lokalne waluty

Tokenomika TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Zrozumienie tokenomiki TruthAiSwarm (TRUTHAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRUTHAIjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość TruthAiSwarm (TRUTHAI)?
Aktualna cena TRUTHAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRUTHAI do USD?
Aktualna cena TRUTHAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TruthAiSwarm?
Kapitalizacja rynkowa dla TRUTHAI wynosi $ 40.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRUTHAI w obiegu?
W obiegu TRUTHAI znajduje się 979.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRUTHAI?
TRUTHAI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRUTHAI?
TRUTHAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRUTHAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRUTHAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRUTHAI pójdzie wyżej?
TRUTHAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRUTHAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:44:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

