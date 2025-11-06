Informacje o cenie TruthAiSwarm (TRUTHAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.72% Zmiana ceny (7D) -41.84% Zmiana ceny (7D) -41.84%

Aktualna cena TruthAiSwarm (TRUTHAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRUTHAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRUTHAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRUTHAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.72% w ciągu 24 godzin i o -41.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K Podaż w obiegu 979.30M 979.30M 979.30M Całkowita podaż 979,295,914.712274 979,295,914.712274 979,295,914.712274

Obecna kapitalizacja rynkowa TruthAiSwarm wynosi $ 40.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRUTHAI w obiegu wynosi 979.30M, przy całkowitej podaży 979295914.712274. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 40.56K.