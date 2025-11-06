GiełdaDEX+
Aktualna cena Treasury Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TREASURY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TREASURY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TREASURY

Informacje o cenie TREASURY

Czym jest TREASURY

Oficjalna strona internetowa TREASURY

Tokenomika TREASURY

Prognoza cen TREASURY

Nienotowany

Aktualna cena 1 TREASURY do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Treasury Coin (TREASURY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Treasury Coin (TREASURY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-22.85%

-22.85%

Aktualna cena Treasury Coin (TREASURY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TREASURY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TREASURY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TREASURY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Treasury Coin (TREASURY)

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

--
----

$ 9.13K
$ 9.13K$ 9.13K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,894.565559
995,702,894.565559 995,702,894.565559

Obecna kapitalizacja rynkowa Treasury Coin wynosi $ 9.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TREASURY w obiegu wynosi 995.70M, przy całkowitej podaży 995702894.565559. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.13K.

Historia ceny Treasury Coin (TREASURY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Treasury Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Treasury Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Treasury Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Treasury Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-59.05%
60 dni$ 0-47.41%
90 dni$ 0--

Co to jest Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku.

Prognoza ceny Treasury Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Treasury Coin (TREASURY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Treasury Coin (TREASURY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Treasury Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Treasury Coin!

TREASURY na lokalne waluty

Tokenomika Treasury Coin (TREASURY)

Zrozumienie tokenomiki Treasury Coin (TREASURY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TREASURYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Treasury Coin (TREASURY)

Jaka jest dziś wartość Treasury Coin (TREASURY)?
Aktualna cena TREASURY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TREASURY do USD?
Aktualna cena TREASURY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Treasury Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla TREASURY wynosi $ 9.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TREASURY w obiegu?
W obiegu TREASURY znajduje się 995.70M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TREASURY?
TREASURY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TREASURY?
TREASURY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TREASURY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TREASURY wynosi -- USD.
Czy w tym roku TREASURY pójdzie wyżej?
TREASURY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TREASURY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Treasury Coin (TREASURY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

