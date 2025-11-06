Informacje o cenie Tracer (TRCR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00550236 $ 0.00550236 $ 0.00550236 Minimum 24h $ 0.00568628 $ 0.00568628 $ 0.00568628 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00550236$ 0.00550236 $ 0.00550236 Maksimum 24h $ 0.00568628$ 0.00568628 $ 0.00568628 Historyczne maksimum $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 Najniższa cena $ 0.00550038$ 0.00550038 $ 0.00550038 Zmiana ceny (1H) -0.90% Zmiana ceny (1D) -0.22% Zmiana ceny (7D) -2.43% Zmiana ceny (7D) -2.43%

Aktualna cena Tracer (TRCR) wynosi $0.00558401. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRCR wahał się między $ 0.00550236 a $ 0.00568628, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRCR w historii to $ 0.00622076, a najniższy to $ 0.00550038.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRCR zmieniły się o -0.90% w ciągu ostatniej godziny, o -0.22% w ciągu 24 godzin i o -2.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tracer (TRCR)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 69.80M$ 69.80M $ 69.80M Podaż w obiegu 757.87M 757.87M 757.87M Całkowita podaż 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tracer wynosi $ 4.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRCR w obiegu wynosi 757.87M, przy całkowitej podaży 12500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 69.80M.