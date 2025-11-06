GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena TheTrenches to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRENCHES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRENCHES łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TheTrenches to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TRENCHES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRENCHES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRENCHES

Informacje o cenie TRENCHES

Czym jest TRENCHES

Tokenomika TRENCHES

Prognoza cen TRENCHES

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TheTrenches

Cena TheTrenches (TRENCHES)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TRENCHES do USD:

$0.00010334
$0.00010334$0.00010334
+4.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
TheTrenches (TRENCHES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:11 (UTC+8)

Informacje o cenie TheTrenches (TRENCHES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00720189
$ 0.00720189$ 0.00720189

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+4.36%

-37.47%

-37.47%

Aktualna cena TheTrenches (TRENCHES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRENCHES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRENCHES w historii to $ 0.00720189, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRENCHES zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +4.36% w ciągu 24 godzin i o -37.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TheTrenches (TRENCHES)

$ 103.33K
$ 103.33K$ 103.33K

--
----

$ 103.33K
$ 103.33K$ 103.33K

999.86M
999.86M 999.86M

999,857,910.693161
999,857,910.693161 999,857,910.693161

Obecna kapitalizacja rynkowa TheTrenches wynosi $ 103.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRENCHES w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999857910.693161. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 103.33K.

Historia ceny TheTrenches (TRENCHES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny TheTrenches do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny TheTrenches do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny TheTrenches do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny TheTrenches do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.36%
30 Dni$ 0-49.43%
60 dni$ 0-72.24%
90 dni$ 0--

Co to jest TheTrenches (TRENCHES)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny TheTrenches (w USD)

Jaka będzie wartość TheTrenches (TRENCHES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TheTrenches (TRENCHES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TheTrenches.

Sprawdź teraz prognozę ceny TheTrenches!

TRENCHES na lokalne waluty

Tokenomika TheTrenches (TRENCHES)

Zrozumienie tokenomiki TheTrenches (TRENCHES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRENCHESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące TheTrenches (TRENCHES)

Jaka jest dziś wartość TheTrenches (TRENCHES)?
Aktualna cena TRENCHES w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRENCHES do USD?
Aktualna cena TRENCHES w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TheTrenches?
Kapitalizacja rynkowa dla TRENCHES wynosi $ 103.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRENCHES w obiegu?
W obiegu TRENCHES znajduje się 999.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRENCHES?
TRENCHES osiąga ATH w wysokości 0.00720189 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRENCHES?
TRENCHES zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRENCHES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRENCHES wynosi -- USD.
Czy w tym roku TRENCHES pójdzie wyżej?
TRENCHES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRENCHES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TheTrenches (TRENCHES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,225.68
$103,225.68$103,225.68

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.93
$3,383.93$3,383.93

-0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.25
$159.25$159.25

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.69
$1,477.69$1,477.69

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,225.68
$103,225.68$103,225.68

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,383.93
$3,383.93$3,383.93

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3238
$2.3238$2.3238

+2.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.25
$159.25$159.25

-0.79%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0682
$1.0682$1.0682

-1.56%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.034695
$0.034695$0.034695

+3,369.50%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2198
$0.2198$0.2198

+339.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006400
$0.000006400$0.000006400

+238.98%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000482
$0.0000000482$0.0000000482

+219.20%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25650
$0.25650$0.25650

+102.33%