Informacje o cenie TheTrenches (TRENCHES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.16% Zmiana ceny (1D) +4.36% Zmiana ceny (7D) -37.47% Zmiana ceny (7D) -37.47%

Aktualna cena TheTrenches (TRENCHES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRENCHES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRENCHES w historii to $ 0.00720189, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRENCHES zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +4.36% w ciągu 24 godzin i o -37.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TheTrenches (TRENCHES)

Kapitalizacja rynkowa $ 103.33K$ 103.33K $ 103.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 103.33K$ 103.33K $ 103.33K Podaż w obiegu 999.86M 999.86M 999.86M Całkowita podaż 999,857,910.693161 999,857,910.693161 999,857,910.693161

Obecna kapitalizacja rynkowa TheTrenches wynosi $ 103.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRENCHES w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999857910.693161. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 103.33K.