Informacje o cenie thesis cat (QUANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.00289093 Najniższa cena $ 0.00001184 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -19.21%

Aktualna cena thesis cat (QUANT) wynosi $0.00001627. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUANT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUANT w historii to $ 0.00289093, a najniższy to $ 0.00001184.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUANT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -19.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o thesis cat (QUANT)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.27K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.27K Podaż w obiegu 1000.00M Całkowita podaż 999,998,023.0

Obecna kapitalizacja rynkowa thesis cat wynosi $ 16.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUANT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998023.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.27K.