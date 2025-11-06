GiełdaDEX+
Aktualna cena thesis cat to 0.00001627 USD. Śledź aktualizacje cen QUANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUANT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena thesis cat to 0.00001627 USD. Śledź aktualizacje cen QUANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUANT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QUANT

Informacje o cenie QUANT

Czym jest QUANT

Oficjalna strona internetowa QUANT

Tokenomika QUANT

Prognoza cen QUANT

Cena thesis cat (QUANT)

Aktualna cena 1 QUANT do USD:

--
----
0.00%1D
thesis cat (QUANT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:03 (UTC+8)

Informacje o cenie thesis cat (QUANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289093
$ 0.00289093$ 0.00289093

$ 0.00001184
$ 0.00001184$ 0.00001184

--

--

-19.21%

-19.21%

Aktualna cena thesis cat (QUANT) wynosi $0.00001627. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUANT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUANT w historii to $ 0.00289093, a najniższy to $ 0.00001184.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUANT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -19.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o thesis cat (QUANT)

$ 16.27K
$ 16.27K$ 16.27K

--
----

$ 16.27K
$ 16.27K$ 16.27K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,023.0
999,998,023.0 999,998,023.0

Obecna kapitalizacja rynkowa thesis cat wynosi $ 16.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUANT w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998023.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.27K.

Historia ceny thesis cat (QUANT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny thesis cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny thesis cat do USD wyniosła $ -0.0000055914.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny thesis cat do USD wyniosła $ -0.0000052658.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny thesis cat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000055914-34.36%
60 dni$ -0.0000052658-32.36%
90 dni$ 0--

Co to jest thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny thesis cat (w USD)

Jaka będzie wartość thesis cat (QUANT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w thesis cat (QUANT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla thesis cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny thesis cat!

QUANT na lokalne waluty

Tokenomika thesis cat (QUANT)

Zrozumienie tokenomiki thesis cat (QUANT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QUANTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące thesis cat (QUANT)

Jaka jest dziś wartość thesis cat (QUANT)?
Aktualna cena QUANT w USD wynosi 0.00001627USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QUANT do USD?
Aktualna cena QUANT w USD wynosi $ 0.00001627. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa thesis cat?
Kapitalizacja rynkowa dla QUANT wynosi $ 16.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QUANT w obiegu?
W obiegu QUANT znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QUANT?
QUANT osiąga ATH w wysokości 0.00289093 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QUANT?
QUANT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001184 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QUANT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QUANT wynosi -- USD.
Czy w tym roku QUANT pójdzie wyżej?
QUANT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QUANT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:40:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

