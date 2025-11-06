Informacje o cenie THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00005952 $ 0.00005952 $ 0.00005952 Minimum 24h $ 0.00006015 $ 0.00006015 $ 0.00006015 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00005952$ 0.00005952 $ 0.00005952 Maksimum 24h $ 0.00006015$ 0.00006015 $ 0.00006015 Historyczne maksimum $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Najniższa cena $ 0.00005946$ 0.00005946 $ 0.00005946 Zmiana ceny (1H) -0.31% Zmiana ceny (1D) +0.29% Zmiana ceny (7D) -24.30% Zmiana ceny (7D) -24.30%

Aktualna cena THE SUBSTANCE (DOSE) wynosi $0.00005995. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOSE wahał się między $ 0.00005952 a $ 0.00006015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOSE w historii to $ 0.0010989, a najniższy to $ 0.00005946.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOSE zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +0.29% w ciągu 24 godzin i o -24.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o THE SUBSTANCE (DOSE)

Kapitalizacja rynkowa $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

Obecna kapitalizacja rynkowa THE SUBSTANCE wynosi $ 59.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOSE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999996224.349174. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.95K.