GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena THE SUBSTANCE to 0.00005995 USD. Śledź aktualizacje cen DOSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOSE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena THE SUBSTANCE to 0.00005995 USD. Śledź aktualizacje cen DOSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOSE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOSE

Informacje o cenie DOSE

Czym jest DOSE

Oficjalna strona internetowa DOSE

Tokenomika DOSE

Prognoza cen DOSE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo THE SUBSTANCE

Cena THE SUBSTANCE (DOSE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOSE do USD:

--
----
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
THE SUBSTANCE (DOSE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:39:20 (UTC+8)

Informacje o cenie THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00005952
$ 0.00005952$ 0.00005952
Minimum 24h
$ 0.00006015
$ 0.00006015$ 0.00006015
Maksimum 24h

$ 0.00005952
$ 0.00005952$ 0.00005952

$ 0.00006015
$ 0.00006015$ 0.00006015

$ 0.0010989
$ 0.0010989$ 0.0010989

$ 0.00005946
$ 0.00005946$ 0.00005946

-0.31%

+0.29%

-24.30%

-24.30%

Aktualna cena THE SUBSTANCE (DOSE) wynosi $0.00005995. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOSE wahał się między $ 0.00005952 a $ 0.00006015, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOSE w historii to $ 0.0010989, a najniższy to $ 0.00005946.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOSE zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +0.29% w ciągu 24 godzin i o -24.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o THE SUBSTANCE (DOSE)

$ 59.95K
$ 59.95K$ 59.95K

--
----

$ 59.95K
$ 59.95K$ 59.95K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,224.349174
999,996,224.349174 999,996,224.349174

Obecna kapitalizacja rynkowa THE SUBSTANCE wynosi $ 59.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOSE w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999996224.349174. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.95K.

Historia ceny THE SUBSTANCE (DOSE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny THE SUBSTANCE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny THE SUBSTANCE do USD wyniosła $ -0.0000270727.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny THE SUBSTANCE do USD wyniosła $ -0.0000213349.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny THE SUBSTANCE do USD wyniosła $ -0.00022660372346191846.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.29%
30 Dni$ -0.0000270727-45.15%
60 dni$ -0.0000213349-35.58%
90 dni$ -0.00022660372346191846-79.07%

Co to jest THE SUBSTANCE (DOSE)

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla THE SUBSTANCE (DOSE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny THE SUBSTANCE (w USD)

Jaka będzie wartość THE SUBSTANCE (DOSE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w THE SUBSTANCE (DOSE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla THE SUBSTANCE.

Sprawdź teraz prognozę ceny THE SUBSTANCE!

DOSE na lokalne waluty

Tokenomika THE SUBSTANCE (DOSE)

Zrozumienie tokenomiki THE SUBSTANCE (DOSE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOSEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące THE SUBSTANCE (DOSE)

Jaka jest dziś wartość THE SUBSTANCE (DOSE)?
Aktualna cena DOSE w USD wynosi 0.00005995USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOSE do USD?
Aktualna cena DOSE w USD wynosi $ 0.00005995. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa THE SUBSTANCE?
Kapitalizacja rynkowa dla DOSE wynosi $ 59.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOSE w obiegu?
W obiegu DOSE znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOSE?
DOSE osiąga ATH w wysokości 0.0010989 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOSE?
DOSE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005946 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOSE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOSE wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOSE pójdzie wyżej?
DOSE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOSE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:39:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe THE SUBSTANCE (DOSE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,280.27
$103,280.27$103,280.27

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.34
$3,386.34$3,386.34

-0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.72
$1,477.72$1,477.72

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,280.27
$103,280.27$103,280.27

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,386.34
$3,386.34$3,386.34

-0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3256
$2.3256$2.3256

+2.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0687
$1.0687$1.0687

-1.52%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.037185
$0.037185$0.037185

+3,618.50%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2187
$0.2187$0.2187

+337.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006398
$0.000006398$0.000006398

+238.87%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000424
$0.0000000424$0.0000000424

+180.79%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000001900
$0.000000000000000000000001900$0.000000000000000000000001900

+104.74%