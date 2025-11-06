Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

Sprawdź prognozy cen THE SUBSTANCE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DOSE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup DOSE

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę THE SUBSTANCE % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny THE SUBSTANCE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy THE SUBSTANCE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy THE SUBSTANCE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DOSE na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DOSE na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DOSE w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DOSE w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena THE SUBSTANCE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny THE SUBSTANCE (DOSE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena THE SUBSTANCE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

Bieżące statystyki cen THE SUBSTANCE Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 57.92K$ 57.92K $ 57.92K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DOSE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DOSE ma podaż w obiegu wynoszącą 1000.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 57.92K. Zobacz na żywo cenę DOSE

Historyczna cena THE SUBSTANCE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami THE SUBSTANCE, cena THE SUBSTANCE wynosi 0USD. Podaż w obiegu THE SUBSTANCE (DOSE) wynosi 1000.00M DOSE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $57,919 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -2.80% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -25.56% $ 0 $ 0.000107 $ 0.000058

30 Dni -46.69% $ 0 $ 0.000107 $ 0.000058 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin THE SUBSTANCE zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -2.80% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs THE SUBSTANCE osiągnął maksimum na poziomie $0.000107 i minimum na poziomie $0.000058 . Zanotowano zmianę ceny o -25.56% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DOSE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana THE SUBSTANCE o -46.69% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DOSE.

Jak działa moduł przewidywania ceny THE SUBSTANCE (DOSE)? Moduł predykcji ceny THE SUBSTANCE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DOSE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania THE SUBSTANCE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DOSE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę THE SUBSTANCE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DOSE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DOSE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał THE SUBSTANCE.

Dlaczego prognoaza ceny DOSE jest ważna?

Prognozy cen DOSE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

