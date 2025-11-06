GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Tharwa USD to 0.99574 USD. Śledź aktualizacje cen THUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THUSD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Tharwa USD to 0.99574 USD. Śledź aktualizacje cen THUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o THUSD

Informacje o cenie THUSD

Czym jest THUSD

Oficjalna strona internetowa THUSD

Tokenomika THUSD

Prognoza cen THUSD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Tharwa USD

Cena Tharwa USD (THUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 THUSD do USD:

$0.99574
$0.99574$0.99574
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Tharwa USD (THUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Tharwa USD (THUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.873839
$ 0.873839$ 0.873839

--

--

-0.37%

-0.37%

Aktualna cena Tharwa USD (THUSD) wynosi $0.99574. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs THUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs THUSD w historii to $ 1.085, a najniższy to $ 0.873839.

Pod względem krótkoterminowych wyniki THUSD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tharwa USD (THUSD)

$ 685.19K
$ 685.19K$ 685.19K

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

688.13K
688.13K 688.13K

3,582,210.0
3,582,210.0 3,582,210.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tharwa USD wynosi $ 685.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż THUSD w obiegu wynosi 688.13K, przy całkowitej podaży 3582210.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.57M.

Historia ceny Tharwa USD (THUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Tharwa USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Tharwa USD do USD wyniosła $ -0.0019770417.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Tharwa USD do USD wyniosła $ -0.0050784731.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Tharwa USD do USD wyniosła $ -0.0041619964417123.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0019770417-0.19%
60 dni$ -0.0050784731-0.51%
90 dni$ -0.0041619964417123-0.41%

Co to jest Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Tharwa USD (THUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Tharwa USD (w USD)

Jaka będzie wartość Tharwa USD (THUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tharwa USD (THUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tharwa USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tharwa USD!

THUSD na lokalne waluty

Tokenomika Tharwa USD (THUSD)

Zrozumienie tokenomiki Tharwa USD (THUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena THUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Tharwa USD (THUSD)

Jaka jest dziś wartość Tharwa USD (THUSD)?
Aktualna cena THUSD w USD wynosi 0.99574USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena THUSD do USD?
Aktualna cena THUSD w USD wynosi $ 0.99574. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tharwa USD?
Kapitalizacja rynkowa dla THUSD wynosi $ 685.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż THUSD w obiegu?
W obiegu THUSD znajduje się 688.13K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) THUSD?
THUSD osiąga ATH w wysokości 1.085 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla THUSD?
THUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.873839 USD.
Jaki jest wolumen obrotu THUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla THUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku THUSD pójdzie wyżej?
THUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny THUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:19:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Tharwa USD (THUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,770.40
$103,770.40$103,770.40

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.95
$3,443.95$3,443.95

+1.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.51
$162.51$162.51

+1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,770.40
$103,770.40$103,770.40

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,443.95
$3,443.95$3,443.95

+1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3492
$2.3492$2.3492

+3.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.51
$162.51$162.51

+1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1599
$1.1599$1.1599

+6.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03615
$0.03615$0.03615

+44.60%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012700
$0.000012700$0.000012700

+572.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2214
$0.2214$0.2214

+342.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4490
$1.4490$1.4490

+78.62%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01863
$0.01863$0.01863

+49.04%