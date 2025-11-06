Informacje o cenie Tharwa USD (THUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Najniższa cena $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -0.37% Zmiana ceny (7D) -0.37%

Aktualna cena Tharwa USD (THUSD) wynosi $0.99574. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs THUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs THUSD w historii to $ 1.085, a najniższy to $ 0.873839.

Pod względem krótkoterminowych wyniki THUSD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tharwa USD (THUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 685.19K$ 685.19K $ 685.19K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Podaż w obiegu 688.13K 688.13K 688.13K Całkowita podaż 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Tharwa USD wynosi $ 685.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż THUSD w obiegu wynosi 688.13K, przy całkowitej podaży 3582210.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.57M.