Informacje o cenie teleBTC (TELEBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 101,238 $ 101,238 $ 101,238 Minimum 24h $ 105,343 $ 105,343 $ 105,343 Maksimum 24h Minimum 24h $ 101,238$ 101,238 $ 101,238 Maksimum 24h $ 105,343$ 105,343 $ 105,343 Historyczne maksimum $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +1.58% Zmiana ceny (7D) -6.51% Zmiana ceny (7D) -6.51%

Aktualna cena teleBTC (TELEBTC) wynosi $103,697. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TELEBTC wahał się między $ 101,238 a $ 105,343, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TELEBTC w historii to $ 129,019, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TELEBTC zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +1.58% w ciągu 24 godzin i o -6.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o teleBTC (TELEBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 462.28K$ 462.28K $ 462.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 462.28K$ 462.28K $ 462.28K Podaż w obiegu 4.46 4.46 4.46 Całkowita podaż 4.45793051 4.45793051 4.45793051

Obecna kapitalizacja rynkowa teleBTC wynosi $ 462.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TELEBTC w obiegu wynosi 4.46, przy całkowitej podaży 4.45793051. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 462.28K.