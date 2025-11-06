Informacje o cenie Tapestry AI (TAPS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00007935 $ 0.00007935 $ 0.00007935 Minimum 24h $ 0.00049178 $ 0.00049178 $ 0.00049178 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00007935$ 0.00007935 $ 0.00007935 Maksimum 24h $ 0.00049178$ 0.00049178 $ 0.00049178 Historyczne maksimum $ 0.00090307$ 0.00090307 $ 0.00090307 Najniższa cena $ 0.00007287$ 0.00007287 $ 0.00007287 Zmiana ceny (1H) -15.22% Zmiana ceny (1D) +413.86% Zmiana ceny (7D) +339.46% Zmiana ceny (7D) +339.46%

Aktualna cena Tapestry AI (TAPS) wynosi $0.00040773. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAPS wahał się między $ 0.00007935 a $ 0.00049178, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAPS w historii to $ 0.00090307, a najniższy to $ 0.00007287.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAPS zmieniły się o -15.22% w ciągu ostatniej godziny, o +413.86% w ciągu 24 godzin i o +339.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tapestry AI (TAPS)

Kapitalizacja rynkowa $ 205.99K$ 205.99K $ 205.99K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 409.89K$ 409.89K $ 409.89K Podaż w obiegu 502.55M 502.55M 502.55M Całkowita podaż 999,982,081.292909 999,982,081.292909 999,982,081.292909

Obecna kapitalizacja rynkowa Tapestry AI wynosi $ 205.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAPS w obiegu wynosi 502.55M, przy całkowitej podaży 999982081.292909. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 409.89K.