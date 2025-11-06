GiełdaDEX+
Aktualna cena Tapestry AI to 0.00040773 USD. Śledź aktualizacje cen TAPS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAPS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Tapestry AI to 0.00040773 USD. Śledź aktualizacje cen TAPS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAPS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TAPS

Informacje o cenie TAPS

Czym jest TAPS

Biała księga TAPS

Oficjalna strona internetowa TAPS

Tokenomika TAPS

Prognoza cen TAPS

Logo Tapestry AI

Cena Tapestry AI (TAPS)

Aktualna cena 1 TAPS do USD:

$0.00041369
+421.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Tapestry AI (TAPS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:35:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Tapestry AI (TAPS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00007935
Minimum 24h
$ 0.00049178
Maksimum 24h

$ 0.00007935
$ 0.00049178
$ 0.00090307
$ 0.00007287
-15.22%

+413.86%

+339.46%

+339.46%

Aktualna cena Tapestry AI (TAPS) wynosi $0.00040773. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAPS wahał się między $ 0.00007935 a $ 0.00049178, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAPS w historii to $ 0.00090307, a najniższy to $ 0.00007287.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAPS zmieniły się o -15.22% w ciągu ostatniej godziny, o +413.86% w ciągu 24 godzin i o +339.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tapestry AI (TAPS)

$ 205.99K
--
$ 409.89K
502.55M
999,982,081.292909
Obecna kapitalizacja rynkowa Tapestry AI wynosi $ 205.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAPS w obiegu wynosi 502.55M, przy całkowitej podaży 999982081.292909. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 409.89K.

Historia ceny Tapestry AI (TAPS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Tapestry AI do USD wyniosła $ +0.00032839.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Tapestry AI do USD wyniosła $ +0.0013396728.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Tapestry AI do USD wyniosła $ +0.0003992431.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Tapestry AI do USD wyniosła $ -0.00001285015738599507.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00032839+413.86%
30 Dni$ +0.0013396728+328.57%
60 dni$ +0.0003992431+97.92%
90 dni$ -0.00001285015738599507-3.05%

Co to jest Tapestry AI (TAPS)

SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."

He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.

With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Tapestry AI (TAPS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Tapestry AI (w USD)

Jaka będzie wartość Tapestry AI (TAPS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tapestry AI (TAPS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tapestry AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tapestry AI!

TAPS na lokalne waluty

Tokenomika Tapestry AI (TAPS)

Zrozumienie tokenomiki Tapestry AI (TAPS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAPSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Tapestry AI (TAPS)

Jaka jest dziś wartość Tapestry AI (TAPS)?
Aktualna cena TAPS w USD wynosi 0.00040773USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAPS do USD?
Aktualna cena TAPS w USD wynosi $ 0.00040773. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tapestry AI?
Kapitalizacja rynkowa dla TAPS wynosi $ 205.99K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAPS w obiegu?
W obiegu TAPS znajduje się 502.55M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAPS?
TAPS osiąga ATH w wysokości 0.00090307 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAPS?
TAPS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007287 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAPS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAPS wynosi -- USD.
Czy w tym roku TAPS pójdzie wyżej?
TAPS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAPS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:35:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Tapestry AI (TAPS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

