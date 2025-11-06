Informacje o cenie Taboshi (TABOSHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 12.84 $ 12.84 $ 12.84 Minimum 24h $ 13.88 $ 13.88 $ 13.88 Maksimum 24h Minimum 24h $ 12.84$ 12.84 $ 12.84 Maksimum 24h $ 13.88$ 13.88 $ 13.88 Historyczne maksimum $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Najniższa cena $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Zmiana ceny (1H) -0.33% Zmiana ceny (1D) +3.30% Zmiana ceny (7D) -9.64% Zmiana ceny (7D) -9.64%

Aktualna cena Taboshi (TABOSHI) wynosi $13.73. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TABOSHI wahał się między $ 12.84 a $ 13.88, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TABOSHI w historii to $ 47.25, a najniższy to $ 11.74.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TABOSHI zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +3.30% w ciągu 24 godzin i o -9.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Taboshi (TABOSHI)

Kapitalizacja rynkowa $ 753.69K$ 753.69K $ 753.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Podaż w obiegu 54.96K 54.96K 54.96K Całkowita podaż 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Taboshi wynosi $ 753.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TABOSHI w obiegu wynosi 54.96K, przy całkowitej podaży 185964.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.55M.