Cena Taboo (TABOO)
+0.28%
+1.84%
-14.59%
-14.59%
Aktualna cena Taboo (TABOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TABOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TABOO w historii to $ 0.063936, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki TABOO zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Taboo wynosi $ 348.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TABOO w obiegu wynosi 9.78B, przy całkowitej podaży 9782678080.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 348.42K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.84%
|30 Dni
|$ 0
|-29.31%
|60 dni
|$ 0
|-8.72%
|90 dni
|$ 0
|--
Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.
From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.
Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.
However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.
Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.
Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?
The answer to all these questions is TABOO.
Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość Taboo (TABOO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Taboo (TABOO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Taboo.
Sprawdź teraz prognozę ceny Taboo!
Zrozumienie tokenomiki Taboo (TABOO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TABOOjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut