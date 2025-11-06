GiełdaDEX+
Aktualna cena Taboo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TABOO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TABOO łatwo w MEXC już teraz.

Cena Taboo (TABOO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TABOO do USD:

--
----
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Taboo (TABOO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:18:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Taboo (TABOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+1.84%

-14.59%

-14.59%

Aktualna cena Taboo (TABOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TABOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TABOO w historii to $ 0.063936, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TABOO zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Taboo (TABOO)

$ 348.42K
$ 348.42K$ 348.42K

--
----

$ 348.42K
$ 348.42K$ 348.42K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Taboo wynosi $ 348.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TABOO w obiegu wynosi 9.78B, przy całkowitej podaży 9782678080.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 348.42K.

Historia ceny Taboo (TABOO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Taboo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.84%
30 Dni$ 0-29.31%
60 dni$ 0-8.72%
90 dni$ 0--

Co to jest Taboo (TABOO)

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

Prognoza ceny Taboo (w USD)

Jaka będzie wartość Taboo (TABOO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Taboo (TABOO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Taboo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Taboo!

Tokenomika Taboo (TABOO)

Zrozumienie tokenomiki Taboo (TABOO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TABOOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Taboo (TABOO)

Jaka jest dziś wartość Taboo (TABOO)?
Aktualna cena TABOO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TABOO do USD?
Aktualna cena TABOO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Taboo?
Kapitalizacja rynkowa dla TABOO wynosi $ 348.42K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TABOO w obiegu?
W obiegu TABOO znajduje się 9.78B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TABOO?
TABOO osiąga ATH w wysokości 0.063936 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TABOO?
TABOO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TABOO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TABOO wynosi -- USD.
Czy w tym roku TABOO pójdzie wyżej?
TABOO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TABOO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Taboo (TABOO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

