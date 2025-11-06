Informacje o cenie Taboo (TABOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +1.84% Zmiana ceny (7D) -14.59% Zmiana ceny (7D) -14.59%

Aktualna cena Taboo (TABOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TABOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TABOO w historii to $ 0.063936, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TABOO zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +1.84% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Taboo (TABOO)

Kapitalizacja rynkowa $ 348.42K$ 348.42K $ 348.42K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 348.42K$ 348.42K $ 348.42K Podaż w obiegu 9.78B 9.78B 9.78B Całkowita podaż 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Taboo wynosi $ 348.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TABOO w obiegu wynosi 9.78B, przy całkowitej podaży 9782678080.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 348.42K.