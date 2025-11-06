GiełdaDEX+
Aktualna cena Syncoin to 28.8 USD. Śledź aktualizacje cen SNC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SNC łatwo w MEXC już teraz.

Cena Syncoin (SNC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SNC do USD:

$28.8
$28.8
0.00%1D
mexc
USD
Syncoin (SNC) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Syncoin (SNC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 28.48
$ 28.48
Minimum 24h
$ 28.93
$ 28.93
Maksimum 24h

$ 28.48
$ 28.48

$ 28.93
$ 28.93

$ 31.83
$ 31.83

$ 25.03
$ 25.03

+0.53%

+0.08%

-2.71%

-2.71%

Aktualna cena Syncoin (SNC) wynosi $28.8. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SNC wahał się między $ 28.48 a $ 28.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SNC w historii to $ 31.83, a najniższy to $ 25.03.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SNC zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.08% w ciągu 24 godzin i o -2.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Syncoin (SNC)

$ 1.25M
$ 1.25M

--
----

$ 46.59M
$ 46.59M

43.37K
43.37K

1,618,033.0
1,618,033.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Syncoin wynosi $ 1.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SNC w obiegu wynosi 43.37K, przy całkowitej podaży 1618033.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 46.59M.

Historia ceny Syncoin (SNC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Syncoin do USD wyniosła $ +0.02202755.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Syncoin do USD wyniosła $ -2.4014131200.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Syncoin do USD wyniosła $ +3.9711542400.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Syncoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.02202755+0.08%
30 Dni$ -2.4014131200-8.33%
60 dni$ +3.9711542400+13.79%
90 dni$ 0--

Co to jest Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Syncoin (w USD)

Jaka będzie wartość Syncoin (SNC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Syncoin (SNC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Syncoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Syncoin!

SNC na lokalne waluty

Tokenomika Syncoin (SNC)

Zrozumienie tokenomiki Syncoin (SNC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SNCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Syncoin (SNC)

Jaka jest dziś wartość Syncoin (SNC)?
Aktualna cena SNC w USD wynosi 28.8USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SNC do USD?
Aktualna cena SNC w USD wynosi $ 28.8. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Syncoin?
Kapitalizacja rynkowa dla SNC wynosi $ 1.25M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SNC w obiegu?
W obiegu SNC znajduje się 43.37K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SNC?
SNC osiąga ATH w wysokości 31.83 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SNC?
SNC zaliczył cenę ATL w wysokości 25.03 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SNC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SNC wynosi -- USD.
Czy w tym roku SNC pójdzie wyżej?
SNC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SNC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Syncoin (SNC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$103,739.09

$3,440.38

$162.41

$1.0000

$1,477.82

$103,739.09

$3,440.38

$2.3526

$162.41

$1.1544

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03560

$0.00370

$0.000014205

$0.2228

$0.0000000608

$1.4351

$0.01908

