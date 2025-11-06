Informacje o cenie Syncoin (SNC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 28.48 Maksimum 24h $ 28.93 Historyczne maksimum $ 31.83 Najniższa cena $ 25.03 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +0.08% Zmiana ceny (7D) -2.71%

Aktualna cena Syncoin (SNC) wynosi $28.8. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SNC wahał się między $ 28.48 a $ 28.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SNC w historii to $ 31.83, a najniższy to $ 25.03.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SNC zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.08% w ciągu 24 godzin i o -2.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Syncoin (SNC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.25M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 46.59M Podaż w obiegu 43.37K Całkowita podaż 1,618,033.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Syncoin wynosi $ 1.25M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SNC w obiegu wynosi 43.37K, przy całkowitej podaży 1618033.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 46.59M.