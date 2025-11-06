Prognoza ceny Syncoin (SNC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Syncoin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SNC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Syncoin
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Syncoin
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:03:27 (UTC+8)

Prognoza ceny Syncoin na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Syncoin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 29.01.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Syncoin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 30.4605.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SNC na 2027 rok wyniesie $ 31.9835 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SNC na 2028 rok wyniesie $ 33.5827 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SNC w 2029 roku wyniesie $ 35.2618 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SNC w 2030 roku wyniesie $ 37.0249 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Syncoin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 60.3097.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Syncoin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 98.2381.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 29.01
    0.00%
  • 2026
    $ 30.4605
    5.00%
  • 2027
    $ 31.9835
    10.25%
  • 2028
    $ 33.5827
    15.76%
  • 2029
    $ 35.2618
    21.55%
  • 2030
    $ 37.0249
    27.63%
  • 2031
    $ 38.8761
    34.01%
  • 2032
    $ 40.8199
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 42.8609
    47.75%
  • 2034
    $ 45.0040
    55.13%
  • 2035
    $ 47.2542
    62.89%
  • 2036
    $ 49.6169
    71.03%
  • 2037
    $ 52.0977
    79.59%
  • 2038
    $ 54.7026
    88.56%
  • 2039
    $ 57.4378
    97.99%
  • 2040
    $ 60.3097
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Syncoin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 29.01
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 29.0139
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 29.0378
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 29.1292
    0.41%
Prognoza ceny Syncoin (SNC) na dziś

Przewidywana cena dla SNC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $29.01. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Syncoin (SNC) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SNC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $29.0139. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Syncoin (SNC) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SNC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $29.0378. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Syncoin (SNC) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SNC wynosi $29.1292. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Syncoin

--
----

--

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

43.37K
43.37K 43.37K

--
----

--

Najnowsza cena SNC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto SNC ma podaż w obiegu wynoszącą 43.37K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.26M.

Historyczna cena Syncoin

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Syncoin, cena Syncoin wynosi 29.01USD. Podaż w obiegu Syncoin (SNC) wynosi 43.37K SNC, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,258,225.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    1.47%
    $ 0.419211
    $ 28.98
    $ 28.5
  • 7 D
    -2.02%
    $ -0.588406
    $ 31.5443
    $ 28.5071
  • 30 Dni
    -7.64%
    $ -2.2166
    $ 31.5443
    $ 28.5071
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Syncoin zanotował zmianę ceny o $0.419211, co stanowi 1.47% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Syncoin osiągnął maksimum na poziomie $31.5443 i minimum na poziomie $28.5071. Zanotowano zmianę ceny o -2.02%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SNC do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Syncoin o -7.64%, co odpowiada około $-2.2166 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SNC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Syncoin (SNC)?

Moduł predykcji ceny Syncoin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SNC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Syncoin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SNC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Syncoin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SNC.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SNC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Syncoin.

Dlaczego prognoaza ceny SNC jest ważna?

Prognozy cen SNC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SNC?
Według Twoich prognoz SNC osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SNC na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Syncoin (SNC), przewidywana cena SNC osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SNC w 2026 roku?
Cena 1 Syncoin (SNC) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SNC wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SNC w 2027 roku?
Syncoin (SNC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SNC do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SNC w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Syncoin (SNC) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SNC w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Syncoin (SNC) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SNC w 2030 roku?
Cena 1 Syncoin (SNC) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SNC wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SNC na 2040 rok?
Syncoin (SNC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SNC do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.