Informacje o cenie SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +6.02% Zmiana ceny (7D) -26.53% Zmiana ceny (7D) -26.53%

Aktualna cena SUPERIOR (SUPERIOR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUPERIOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUPERIOR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUPERIOR zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +6.02% w ciągu 24 godzin i o -26.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SUPERIOR (SUPERIOR)

Kapitalizacja rynkowa $ 293.46K$ 293.46K $ 293.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 325.43K$ 325.43K $ 325.43K Podaż w obiegu 9.02B 9.02B 9.02B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SUPERIOR wynosi $ 293.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUPERIOR w obiegu wynosi 9.02B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 325.43K.