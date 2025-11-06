GiełdaDEX+
Aktualna cena SUPERIOR to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SUPERIOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUPERIOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUPERIOR

Informacje o cenie SUPERIOR

Czym jest SUPERIOR

Oficjalna strona internetowa SUPERIOR

Tokenomika SUPERIOR

Prognoza cen SUPERIOR

Cena SUPERIOR (SUPERIOR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUPERIOR do USD:

--
----
+5.80%1D
mexc
USD
SUPERIOR (SUPERIOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:05 (UTC+8)

Informacje o cenie SUPERIOR (SUPERIOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+6.02%

-26.53%

-26.53%

Aktualna cena SUPERIOR (SUPERIOR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUPERIOR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUPERIOR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUPERIOR zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +6.02% w ciągu 24 godzin i o -26.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SUPERIOR (SUPERIOR)

$ 293.46K
$ 293.46K$ 293.46K

--
----

$ 325.43K
$ 325.43K$ 325.43K

9.02B
9.02B 9.02B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SUPERIOR wynosi $ 293.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUPERIOR w obiegu wynosi 9.02B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 325.43K.

Historia ceny SUPERIOR (SUPERIOR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SUPERIOR do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SUPERIOR do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SUPERIOR do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SUPERIOR do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.02%
30 Dni$ 0-59.09%
60 dni$ 0-70.42%
90 dni$ 0--

Co to jest SUPERIOR (SUPERIOR)

$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.

Here’s the breakdown:

Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.

Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.

Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.

Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

Prognoza ceny SUPERIOR (w USD)

Jaka będzie wartość SUPERIOR (SUPERIOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SUPERIOR (SUPERIOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SUPERIOR.

Sprawdź teraz prognozę ceny SUPERIOR!

SUPERIOR na lokalne waluty

Tokenomika SUPERIOR (SUPERIOR)

Zrozumienie tokenomiki SUPERIOR (SUPERIOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUPERIORjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SUPERIOR (SUPERIOR)

Jaka jest dziś wartość SUPERIOR (SUPERIOR)?
Aktualna cena SUPERIOR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUPERIOR do USD?
Aktualna cena SUPERIOR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SUPERIOR?
Kapitalizacja rynkowa dla SUPERIOR wynosi $ 293.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUPERIOR w obiegu?
W obiegu SUPERIOR znajduje się 9.02B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUPERIOR?
SUPERIOR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUPERIOR?
SUPERIOR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUPERIOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUPERIOR wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUPERIOR pójdzie wyżej?
SUPERIOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUPERIOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

