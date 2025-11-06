Informacje o cenie Stream Guy (STREAMGUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.44% Zmiana ceny (1D) +5.34% Zmiana ceny (7D) -28.61% Zmiana ceny (7D) -28.61%

Aktualna cena Stream Guy (STREAMGUY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STREAMGUY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STREAMGUY w historii to $ 0.00147765, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STREAMGUY zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +5.34% w ciągu 24 godzin i o -28.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stream Guy (STREAMGUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K Podaż w obiegu 999.79M 999.79M 999.79M Całkowita podaż 999,789,267.064676 999,789,267.064676 999,789,267.064676

Obecna kapitalizacja rynkowa Stream Guy wynosi $ 16.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STREAMGUY w obiegu wynosi 999.79M, przy całkowitej podaży 999789267.064676. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.77K.