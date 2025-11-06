GiełdaDEX+
Aktualna cena stBGT to 1.52 USD. Śledź aktualizacje cen STBGT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STBGT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STBGT

Informacje o cenie STBGT

Czym jest STBGT

Biała księga STBGT

Oficjalna strona internetowa STBGT

Tokenomika STBGT

Prognoza cen STBGT

Cena stBGT (STBGT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STBGT do USD:

$1.52
$1.52
-0.90%1D
USD
stBGT (STBGT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:15:48 (UTC+8)

Informacje o cenie stBGT (STBGT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.48
$ 1.48
Minimum 24h
$ 1.59
$ 1.59
Maksimum 24h

$ 1.48
$ 1.48

$ 1.59
$ 1.59

$ 3.05
$ 3.05

$ 1.46
$ 1.46

-0.29%

-1.00%

-15.58%

-15.58%

Aktualna cena stBGT (STBGT) wynosi $1.52. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STBGT wahał się między $ 1.48 a $ 1.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STBGT w historii to $ 3.05, a najniższy to $ 1.46.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STBGT zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -1.00% w ciągu 24 godzin i o -15.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o stBGT (STBGT)

$ 279.65K
$ 279.65K

--
----

$ 279.65K
$ 279.65K

183.83K
183.83K

183,832.3070079771
183,832.3070079771

Obecna kapitalizacja rynkowa stBGT wynosi $ 279.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STBGT w obiegu wynosi 183.83K, przy całkowitej podaży 183832.3070079771. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 279.65K.

Historia ceny stBGT (STBGT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny stBGT do USD wyniosła $ -0.015382228142205.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny stBGT do USD wyniosła $ -0.6958512880.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny stBGT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny stBGT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.015382228142205-1.00%
30 Dni$ -0.6958512880-45.77%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Prognoza ceny stBGT (w USD)

Jaka będzie wartość stBGT (STBGT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w stBGT (STBGT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla stBGT.

Sprawdź teraz prognozę ceny stBGT!

STBGT na lokalne waluty

Tokenomika stBGT (STBGT)

Zrozumienie tokenomiki stBGT (STBGT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STBGTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące stBGT (STBGT)

Jaka jest dziś wartość stBGT (STBGT)?
Aktualna cena STBGT w USD wynosi 1.52USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STBGT do USD?
Aktualna cena STBGT w USD wynosi $ 1.52. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa stBGT?
Kapitalizacja rynkowa dla STBGT wynosi $ 279.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STBGT w obiegu?
W obiegu STBGT znajduje się 183.83K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STBGT?
STBGT osiąga ATH w wysokości 3.05 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STBGT?
STBGT zaliczył cenę ATL w wysokości 1.46 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STBGT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STBGT wynosi -- USD.
Czy w tym roku STBGT pójdzie wyżej?
STBGT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STBGT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:15:48 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,812.29

$3,442.08

$162.53

$0.9999

$1,477.82

$103,812.29

$3,442.08

$2.3534

$162.53

$1.1571

