Informacje o cenie stBGT (STBGT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Minimum 24h $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Maksimum 24h $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Historyczne maksimum $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Najniższa cena $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Zmiana ceny (1H) -0.29% Zmiana ceny (1D) -1.00% Zmiana ceny (7D) -15.58% Zmiana ceny (7D) -15.58%

Aktualna cena stBGT (STBGT) wynosi $1.52. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STBGT wahał się między $ 1.48 a $ 1.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STBGT w historii to $ 3.05, a najniższy to $ 1.46.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STBGT zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -1.00% w ciągu 24 godzin i o -15.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o stBGT (STBGT)

Kapitalizacja rynkowa $ 279.65K$ 279.65K $ 279.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 279.65K$ 279.65K $ 279.65K Podaż w obiegu 183.83K 183.83K 183.83K Całkowita podaż 183,832.3070079771 183,832.3070079771 183,832.3070079771

Obecna kapitalizacja rynkowa stBGT wynosi $ 279.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STBGT w obiegu wynosi 183.83K, przy całkowitej podaży 183832.3070079771. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 279.65K.