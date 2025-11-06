GiełdaDEX+
Aktualna cena STAX Token to 0.00730881 USD. Śledź aktualizacje cen STAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STAX łatwo w MEXC już teraz.

$0.00730871
+5.40%1D
Informacje o cenie STAX Token (STAX) (USD)

$ 0.00690896
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena STAX Token (STAX) wynosi $0.00730881. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAX wahał się między $ 0.00690896 a $ 0.00740915, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAX w historii to $ 0.0199077, a najniższy to $ 0.00679806.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAX zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.33% w ciągu 24 godzin i o -13.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

$ 7.31M
--
$ 7.31M
1.00B
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa STAX Token wynosi $ 7.31M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.31M.

Historia ceny STAX Token (STAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny STAX Token do USD wyniosła $ +0.00037008.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny STAX Token do USD wyniosła $ -0.0039879461.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny STAX Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny STAX Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00037008+5.33%
30 Dni$ -0.0039879461-54.56%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest STAX Token (STAX)

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny STAX Token (w USD)

Jaka będzie wartość STAX Token (STAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w STAX Token (STAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla STAX Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny STAX Token!

STAX na lokalne waluty

Tokenomika STAX Token (STAX)

Zrozumienie tokenomiki STAX Token (STAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące STAX Token (STAX)

Jaka jest dziś wartość STAX Token (STAX)?
Aktualna cena STAX w USD wynosi 0.00730881USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STAX do USD?
Aktualna cena STAX w USD wynosi $ 0.00730881. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa STAX Token?
Kapitalizacja rynkowa dla STAX wynosi $ 7.31M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STAX w obiegu?
W obiegu STAX znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STAX?
STAX osiąga ATH w wysokości 0.0199077 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STAX?
STAX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00679806 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku STAX pójdzie wyżej?
STAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe STAX Token (STAX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

