Informacje o cenie STAX Token (STAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00690896 $ 0.00690896 $ 0.00690896 Minimum 24h $ 0.00740915 $ 0.00740915 $ 0.00740915 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00690896$ 0.00690896 $ 0.00690896 Maksimum 24h $ 0.00740915$ 0.00740915 $ 0.00740915 Historyczne maksimum $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Najniższa cena $ 0.00679806$ 0.00679806 $ 0.00679806 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +5.33% Zmiana ceny (7D) -13.50% Zmiana ceny (7D) -13.50%

Aktualna cena STAX Token (STAX) wynosi $0.00730881. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAX wahał się między $ 0.00690896 a $ 0.00740915, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAX w historii to $ 0.0199077, a najniższy to $ 0.00679806.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAX zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.33% w ciągu 24 godzin i o -13.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o STAX Token (STAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa STAX Token wynosi $ 7.31M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.31M.