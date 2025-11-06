Prognoza ceny STAX Token (STAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen STAX Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość STAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę STAX Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny STAX Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy STAX Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.007278. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy STAX Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.007642. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STAX na 2027 rok wyniesie $ 0.008024 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STAX na 2028 rok wyniesie $ 0.008425 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STAX w 2029 roku wyniesie $ 0.008846 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STAX w 2030 roku wyniesie $ 0.009289 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena STAX Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015131. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena STAX Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.024647. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.007278 0.00%

2026 $ 0.007642 5.00%

2027 $ 0.008024 10.25%

2028 $ 0.008425 15.76%

2029 $ 0.008846 21.55%

2030 $ 0.009289 27.63%

2031 $ 0.009753 34.01%

2032 $ 0.010241 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.010753 47.75%

2034 $ 0.011291 55.13%

2035 $ 0.011855 62.89%

2036 $ 0.012448 71.03%

2037 $ 0.013071 79.59%

2038 $ 0.013724 88.56%

2039 $ 0.014410 97.99%

2040 $ 0.015131 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny STAX Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.007278 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.007279 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.007285 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.007308 0.41% Prognoza ceny STAX Token (STAX) na dziś Przewidywana cena dla STAX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.007278 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny STAX Token (STAX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny STAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.007279 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa STAX Token (STAX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla STAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.007285 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa STAX Token (STAX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena STAX wynosi $0.007308 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen STAX Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena STAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto STAX ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.28M. Zobacz na żywo cenę STAX

Historyczna cena STAX Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami STAX Token, cena STAX Token wynosi 0.007278USD. Podaż w obiegu STAX Token (STAX) wynosi 1.00B STAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,278,438 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.29% $ 0 $ 0.007309 $ 0.006957

7 D -13.86% $ -0.001009 $ 0.016119 $ 0.006798

30 Dni -54.92% $ -0.003997 $ 0.016119 $ 0.006798 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin STAX Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.29% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs STAX Token osiągnął maksimum na poziomie $0.016119 i minimum na poziomie $0.006798 . Zanotowano zmianę ceny o -13.86% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał STAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana STAX Token o -54.92% , co odpowiada około $-0.003997 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny STAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny STAX Token (STAX)? Moduł predykcji ceny STAX Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu STAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania STAX Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów STAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę STAX Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość STAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę STAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał STAX Token.

Dlaczego prognoaza ceny STAX jest ważna?

Prognozy cen STAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w STAX? Według Twoich prognoz STAX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny STAX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny STAX Token (STAX), przewidywana cena STAX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 STAX w 2026 roku? Cena 1 STAX Token (STAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz STAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena STAX w 2027 roku? STAX Token (STAX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STAX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STAX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, STAX Token (STAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STAX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, STAX Token (STAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 STAX w 2030 roku? Cena 1 STAX Token (STAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz STAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny STAX na 2040 rok? STAX Token (STAX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STAX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz