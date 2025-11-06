Informacje o cenie Staked USDai (SUSDAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Minimum 24h $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Maksimum 24h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Historyczne maksimum $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najniższa cena $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Zmiana ceny (1H) +0.16% Zmiana ceny (1D) -0.14% Zmiana ceny (7D) -0.64% Zmiana ceny (7D) -0.64%

Aktualna cena Staked USDai (SUSDAI) wynosi $1.045. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUSDAI wahał się między $ 1.036 a $ 1.05, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUSDAI w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 0.796061.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUSDAI zmieniły się o +0.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.14% w ciągu 24 godzin i o -0.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked USDai (SUSDAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 152.08M$ 152.08M $ 152.08M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 152.08M$ 152.08M $ 152.08M Podaż w obiegu 145.53M 145.53M 145.53M Całkowita podaż 145,531,850.6489535 145,531,850.6489535 145,531,850.6489535

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked USDai wynosi $ 152.08M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUSDAI w obiegu wynosi 145.53M, przy całkowitej podaży 145531850.6489535. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 152.08M.