GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Staked USDai to 1.045 USD. Śledź aktualizacje cen SUSDAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUSDAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Staked USDai to 1.045 USD. Śledź aktualizacje cen SUSDAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUSDAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUSDAI

Informacje o cenie SUSDAI

Czym jest SUSDAI

Oficjalna strona internetowa SUSDAI

Tokenomika SUSDAI

Prognoza cen SUSDAI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Staked USDai

Cena Staked USDai (SUSDAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUSDAI do USD:

$1.045
$1.045$1.045
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Staked USDai (SUSDAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:14:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Staked USDai (SUSDAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
Minimum 24h
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
Maksimum 24h

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

+0.16%

-0.14%

-0.64%

-0.64%

Aktualna cena Staked USDai (SUSDAI) wynosi $1.045. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUSDAI wahał się między $ 1.036 a $ 1.05, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUSDAI w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 0.796061.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUSDAI zmieniły się o +0.16% w ciągu ostatniej godziny, o -0.14% w ciągu 24 godzin i o -0.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked USDai (SUSDAI)

$ 152.08M
$ 152.08M$ 152.08M

--
----

$ 152.08M
$ 152.08M$ 152.08M

145.53M
145.53M 145.53M

145,531,850.6489535
145,531,850.6489535 145,531,850.6489535

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked USDai wynosi $ 152.08M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUSDAI w obiegu wynosi 145.53M, przy całkowitej podaży 145531850.6489535. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 152.08M.

Historia ceny Staked USDai (SUSDAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Staked USDai do USD wyniosła $ -0.00151318261355.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Staked USDai do USD wyniosła $ -0.0211243615.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Staked USDai do USD wyniosła $ +0.0089954645.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Staked USDai do USD wyniosła $ +0.0167067082096225.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00151318261355-0.14%
30 Dni$ -0.0211243615-2.02%
60 dni$ +0.0089954645+0.86%
90 dni$ +0.0167067082096225+1.62%

Co to jest Staked USDai (SUSDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Staked USDai (SUSDAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Staked USDai (w USD)

Jaka będzie wartość Staked USDai (SUSDAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Staked USDai (SUSDAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Staked USDai.

Sprawdź teraz prognozę ceny Staked USDai!

SUSDAI na lokalne waluty

Tokenomika Staked USDai (SUSDAI)

Zrozumienie tokenomiki Staked USDai (SUSDAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUSDAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Staked USDai (SUSDAI)

Jaka jest dziś wartość Staked USDai (SUSDAI)?
Aktualna cena SUSDAI w USD wynosi 1.045USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUSDAI do USD?
Aktualna cena SUSDAI w USD wynosi $ 1.045. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Staked USDai?
Kapitalizacja rynkowa dla SUSDAI wynosi $ 152.08M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUSDAI w obiegu?
W obiegu SUSDAI znajduje się 145.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUSDAI?
SUSDAI osiąga ATH w wysokości 1.19 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUSDAI?
SUSDAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.796061 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUSDAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUSDAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUSDAI pójdzie wyżej?
SUSDAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUSDAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:14:53 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Staked USDai (SUSDAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,812.28
$103,812.28$103,812.28

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.07
$3,442.07$3,442.07

+1.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.57
$162.57$162.57

+1.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,812.28
$103,812.28$103,812.28

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.07
$3,442.07$3,442.07

+1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3539
$2.3539$2.3539

+3.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.57
$162.57$162.57

+1.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1671
$1.1671$1.1671

+7.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03505
$0.03505$0.03505

+40.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00375
$0.00375$0.00375

-50.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000015500
$0.000015500$0.000015500

+720.97%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2196
$0.2196$0.2196

+339.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.3927
$1.3927$1.3927

+71.68%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01918
$0.01918$0.01918

+53.44%