Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Staked USDai na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SUSDAI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup SUSDAI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Staked USDai % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Staked USDai na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked USDai może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.036. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Staked USDai może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0878. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUSDAI na 2027 rok wyniesie $ 1.1421 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUSDAI na 2028 rok wyniesie $ 1.1992 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUSDAI w 2029 roku wyniesie $ 1.2592 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUSDAI w 2030 roku wyniesie $ 1.3222 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Staked USDai może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1537. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Staked USDai może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.5082. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.036 0.00%

2026 $ 1.0878 5.00%

2027 $ 1.1421 10.25%

2028 $ 1.1992 15.76%

2029 $ 1.2592 21.55%

2030 $ 1.3222 27.63%

2031 $ 1.3883 34.01%

2032 $ 1.4577 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5306 47.75%

2034 $ 1.6071 55.13%

2035 $ 1.6875 62.89%

2036 $ 1.7719 71.03%

2037 $ 1.8605 79.59%

2038 $ 1.9535 88.56%

2039 $ 2.0512 97.99%

2040 $ 2.1537 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Staked USDai na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.036 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0361 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0369 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0402 0.41% Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na dziś Przewidywana cena dla SUSDAI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.036 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Staked USDai (SUSDAI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SUSDAI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0361 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Staked USDai (SUSDAI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SUSDAI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0369 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Staked USDai (SUSDAI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SUSDAI wynosi $1.0402 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Staked USDai Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 150.38M$ 150.38M $ 150.38M Podaż w obiegu 145.16M 145.16M 145.16M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SUSDAI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SUSDAI ma podaż w obiegu wynoszącą 145.16M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 150.38M. Zobacz na żywo cenę SUSDAI

Historyczna cena Staked USDai Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Staked USDai, cena Staked USDai wynosi 1.036USD. Podaż w obiegu Staked USDai (SUSDAI) wynosi 145.16M SUSDAI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $150,381,709 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.00% $ -0.010532 $ 1.05 $ 1.036

7 D -1.59% $ -0.016571 $ 1.0653 $ 1.0405

30 Dni -2.60% $ -0.026980 $ 1.0653 $ 1.0405 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Staked USDai zanotował zmianę ceny o $-0.010532 , co stanowi -1.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Staked USDai osiągnął maksimum na poziomie $1.0653 i minimum na poziomie $1.0405 . Zanotowano zmianę ceny o -1.59% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SUSDAI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Staked USDai o -2.60% , co odpowiada około $-0.026980 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SUSDAI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Staked USDai (SUSDAI)? Moduł predykcji ceny Staked USDai to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SUSDAI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Staked USDai na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SUSDAI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Staked USDai. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SUSDAI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SUSDAI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Staked USDai.

Dlaczego prognoaza ceny SUSDAI jest ważna?

Prognozy cen SUSDAI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SUSDAI? Według Twoich prognoz SUSDAI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SUSDAI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Staked USDai (SUSDAI), przewidywana cena SUSDAI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SUSDAI w 2026 roku? Cena 1 Staked USDai (SUSDAI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SUSDAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SUSDAI w 2027 roku? Staked USDai (SUSDAI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SUSDAI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SUSDAI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked USDai (SUSDAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SUSDAI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Staked USDai (SUSDAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SUSDAI w 2030 roku? Cena 1 Staked USDai (SUSDAI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SUSDAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SUSDAI na 2040 rok? Staked USDai (SUSDAI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SUSDAI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz