Informacje o cenie stabble (STB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00460569 $ 0.00460569 $ 0.00460569 Minimum 24h $ 0.00493552 $ 0.00493552 $ 0.00493552 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00460569$ 0.00460569 $ 0.00460569 Maksimum 24h $ 0.00493552$ 0.00493552 $ 0.00493552 Historyczne maksimum $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 Najniższa cena $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -3.17% Zmiana ceny (7D) -25.25% Zmiana ceny (7D) -25.25%

Aktualna cena stabble (STB) wynosi $0.00476441. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STB wahał się między $ 0.00460569 a $ 0.00493552, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STB w historii to $ 0.04127941, a najniższy to $ 0.00301014.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STB zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -3.17% w ciągu 24 godzin i o -25.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o stabble (STB)

Kapitalizacja rynkowa $ 469.84K$ 469.84K $ 469.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Podaż w obiegu 98.80M 98.80M 98.80M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa stabble wynosi $ 469.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STB w obiegu wynosi 98.80M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.38M.