Aktualna cena Squill to 0.096963 USD. Śledź aktualizacje cen SQUILL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SQUILL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SQUILL

Informacje o cenie SQUILL

Czym jest SQUILL

Oficjalna strona internetowa SQUILL

Tokenomika SQUILL

Prognoza cen SQUILL

Logo Squill

Cena Squill (SQUILL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SQUILL do USD:

$0.096963
+0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Squill (SQUILL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:14:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Squill (SQUILL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.094888
Minimum 24h
$ 0.098917
Maksimum 24h

$ 0.094888
$ 0.098917
$ 0.523435
$ 0.069945
+0.01%

+0.59%

-19.30%

-19.30%

Aktualna cena Squill (SQUILL) wynosi $0.096963. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SQUILL wahał się między $ 0.094888 a $ 0.098917, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SQUILL w historii to $ 0.523435, a najniższy to $ 0.069945.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SQUILL zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.59% w ciągu 24 godzin i o -19.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Squill (SQUILL)

$ 343.51K
--
$ 969.63K
3.54M
10,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Squill wynosi $ 343.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SQUILL w obiegu wynosi 3.54M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 969.63K.

Historia ceny Squill (SQUILL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Squill do USD wyniosła $ +0.00057183.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Squill do USD wyniosła $ -0.0679855977.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Squill do USD wyniosła $ -0.0670963694.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Squill do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00057183+0.59%
30 Dni$ -0.0679855977-70.11%
60 dni$ -0.0670963694-69.19%
90 dni$ 0--

Co to jest Squill (SQUILL)

$SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance.

Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control.

Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Squill (SQUILL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Squill (w USD)

Jaka będzie wartość Squill (SQUILL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Squill (SQUILL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Squill.

Sprawdź teraz prognozę ceny Squill!

SQUILL na lokalne waluty

Tokenomika Squill (SQUILL)

Zrozumienie tokenomiki Squill (SQUILL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SQUILLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Squill (SQUILL)

Jaka jest dziś wartość Squill (SQUILL)?
Aktualna cena SQUILL w USD wynosi 0.096963USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SQUILL do USD?
Aktualna cena SQUILL w USD wynosi $ 0.096963. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Squill?
Kapitalizacja rynkowa dla SQUILL wynosi $ 343.51K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SQUILL w obiegu?
W obiegu SQUILL znajduje się 3.54M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SQUILL?
SQUILL osiąga ATH w wysokości 0.523435 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SQUILL?
SQUILL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.069945 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SQUILL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SQUILL wynosi -- USD.
Czy w tym roku SQUILL pójdzie wyżej?
SQUILL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SQUILL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:14:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Squill (SQUILL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

