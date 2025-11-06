Informacje o cenie Squill (SQUILL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.094888 $ 0.094888 $ 0.094888 Minimum 24h $ 0.098917 $ 0.098917 $ 0.098917 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.094888$ 0.094888 $ 0.094888 Maksimum 24h $ 0.098917$ 0.098917 $ 0.098917 Historyczne maksimum $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Najniższa cena $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +0.59% Zmiana ceny (7D) -19.30% Zmiana ceny (7D) -19.30%

Aktualna cena Squill (SQUILL) wynosi $0.096963. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SQUILL wahał się między $ 0.094888 a $ 0.098917, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SQUILL w historii to $ 0.523435, a najniższy to $ 0.069945.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SQUILL zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.59% w ciągu 24 godzin i o -19.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Squill (SQUILL)

Kapitalizacja rynkowa $ 343.51K$ 343.51K $ 343.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 969.63K$ 969.63K $ 969.63K Podaż w obiegu 3.54M 3.54M 3.54M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Squill wynosi $ 343.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SQUILL w obiegu wynosi 3.54M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 969.63K.