Informacje o cenie SPLASH (SPLASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.051178$ 0.051178 $ 0.051178 Najniższa cena $ 0.00494731$ 0.00494731 $ 0.00494731 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +16.58% Zmiana ceny (7D) +16.58%

Aktualna cena SPLASH (SPLASH) wynosi $0.01452656. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPLASH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPLASH w historii to $ 0.051178, a najniższy to $ 0.00494731.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPLASH zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +16.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPLASH (SPLASH)

Kapitalizacja rynkowa $ 145.26K$ 145.26K $ 145.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 145.27K$ 145.27K $ 145.27K Podaż w obiegu 10.00M 10.00M 10.00M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SPLASH wynosi $ 145.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPLASH w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 145.27K.