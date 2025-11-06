GiełdaDEX+
Aktualna cena SPLASH to 0.01452656 USD. Śledź aktualizacje cen SPLASH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPLASH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPLASH

Informacje o cenie SPLASH

Czym jest SPLASH

Oficjalna strona internetowa SPLASH

Tokenomika SPLASH

Prognoza cen SPLASH

Cena SPLASH (SPLASH)

Aktualna cena 1 SPLASH do USD:

$0.01452656
$0.01452656$0.01452656
0.00%1D
mexc
USD
SPLASH (SPLASH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SPLASH (SPLASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051178
$ 0.051178$ 0.051178

$ 0.00494731
$ 0.00494731$ 0.00494731

+16.58%

+16.58%

Aktualna cena SPLASH (SPLASH) wynosi $0.01452656. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPLASH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPLASH w historii to $ 0.051178, a najniższy to $ 0.00494731.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPLASH zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +16.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPLASH (SPLASH)

$ 145.26K
$ 145.26K$ 145.26K

$ 145.27K
$ 145.27K$ 145.27K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SPLASH wynosi $ 145.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPLASH w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 145.27K.

Historia ceny SPLASH (SPLASH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SPLASH do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SPLASH do USD wyniosła $ +0.0113146998.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SPLASH do USD wyniosła $ -0.0014832692.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SPLASH do USD wyniosła $ -0.020723583721757395.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0113146998+77.89%
60 dni$ -0.0014832692-10.21%
90 dni$ -0.020723583721757395-58.79%

Co to jest SPLASH (SPLASH)

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SPLASH (SPLASH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SPLASH (w USD)

Jaka będzie wartość SPLASH (SPLASH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SPLASH (SPLASH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SPLASH.

Sprawdź teraz prognozę ceny SPLASH!

SPLASH na lokalne waluty

Tokenomika SPLASH (SPLASH)

Zrozumienie tokenomiki SPLASH (SPLASH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPLASHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SPLASH (SPLASH)

Jaka jest dziś wartość SPLASH (SPLASH)?
Aktualna cena SPLASH w USD wynosi 0.01452656USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPLASH do USD?
Aktualna cena SPLASH w USD wynosi $ 0.01452656. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SPLASH?
Kapitalizacja rynkowa dla SPLASH wynosi $ 145.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPLASH w obiegu?
W obiegu SPLASH znajduje się 10.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPLASH?
SPLASH osiąga ATH w wysokości 0.051178 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPLASH?
SPLASH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00494731 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPLASH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPLASH wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPLASH pójdzie wyżej?
SPLASH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPLASH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SPLASH (SPLASH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

