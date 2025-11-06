Informacje o cenie Speedrun (SPEED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00039817 $ 0.00039817 $ 0.00039817 Minimum 24h $ 0.00053704 $ 0.00053704 $ 0.00053704 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00039817$ 0.00039817 $ 0.00039817 Maksimum 24h $ 0.00053704$ 0.00053704 $ 0.00053704 Historyczne maksimum $ 0.00101774$ 0.00101774 $ 0.00101774 Najniższa cena $ 0.0002333$ 0.0002333 $ 0.0002333 Zmiana ceny (1H) +0.81% Zmiana ceny (1D) -17.78% Zmiana ceny (7D) -- Zmiana ceny (7D) --

Aktualna cena Speedrun (SPEED) wynosi $0.0004408. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPEED wahał się między $ 0.00039817 a $ 0.00053704, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPEED w historii to $ 0.00101774, a najniższy to $ 0.0002333.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPEED zmieniły się o +0.81% w ciągu ostatniej godziny, o -17.78% w ciągu 24 godzin i o -- w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Speedrun (SPEED)

Kapitalizacja rynkowa $ 440.68K$ 440.68K $ 440.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 440.68K$ 440.68K $ 440.68K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Speedrun wynosi $ 440.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPEED w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 440.68K.