Informacje o cenie SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 176.39 $ 176.39 $ 176.39 Minimum 24h $ 189.37 $ 189.37 $ 189.37 Maksimum 24h Minimum 24h $ 176.39$ 176.39 $ 176.39 Maksimum 24h $ 189.37$ 189.37 $ 189.37 Historyczne maksimum $ 247.47$ 247.47 $ 247.47 Najniższa cena $ 168.0$ 168.0 $ 168.0 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +6.25% Zmiana ceny (7D) -11.50% Zmiana ceny (7D) -11.50%

Aktualna cena SpaceX PreStocks (SPACEX) wynosi $188.9. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPACEX wahał się między $ 176.39 a $ 189.37, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPACEX w historii to $ 247.47, a najniższy to $ 168.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPACEX zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +6.25% w ciągu 24 godzin i o -11.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SpaceX PreStocks (SPACEX)

Kapitalizacja rynkowa $ 589.33K$ 589.33K $ 589.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 589.33K$ 589.33K $ 589.33K Podaż w obiegu 3.12K 3.12K 3.12K Całkowita podaż 3,119.838636243 3,119.838636243 3,119.838636243

Obecna kapitalizacja rynkowa SpaceX PreStocks wynosi $ 589.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPACEX w obiegu wynosi 3.12K, przy całkowitej podaży 3119.838636243. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 589.33K.