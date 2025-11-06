GiełdaDEX+
Aktualna cena SpaceX PreStocks to 188.9 USD. Śledź aktualizacje cen SPACEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPACEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPACEX

Informacje o cenie SPACEX

Czym jest SPACEX

Oficjalna strona internetowa SPACEX

Tokenomika SPACEX

Prognoza cen SPACEX

Logo SpaceX PreStocks

Cena SpaceX PreStocks (SPACEX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPACEX do USD:

$188.9
+6.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SpaceX PreStocks (SPACEX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:13:13 (UTC+8)

Informacje o cenie SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 176.39
Minimum 24h
$ 189.37
Maksimum 24h

$ 176.39
$ 189.37
$ 247.47
$ 168.0
+0.22%

+6.25%

-11.50%

-11.50%

Aktualna cena SpaceX PreStocks (SPACEX) wynosi $188.9. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPACEX wahał się między $ 176.39 a $ 189.37, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPACEX w historii to $ 247.47, a najniższy to $ 168.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPACEX zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +6.25% w ciągu 24 godzin i o -11.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SpaceX PreStocks (SPACEX)

$ 589.33K
--
$ 589.33K
3.12K
3,119.838636243
Obecna kapitalizacja rynkowa SpaceX PreStocks wynosi $ 589.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPACEX w obiegu wynosi 3.12K, przy całkowitej podaży 3119.838636243. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 589.33K.

Historia ceny SpaceX PreStocks (SPACEX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SpaceX PreStocks do USD wyniosła $ +11.11.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SpaceX PreStocks do USD wyniosła $ -39.6247029500.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SpaceX PreStocks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SpaceX PreStocks do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +11.11+6.25%
30 Dni$ -39.6247029500-20.97%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest SpaceX PreStocks (SPACEX)

SpaceX engineers reusable launch vehicles and the Starlink satellite constellation for global broadband. Their focus on rapid reusability and vertical integration drives down launch costs and accelerates space access.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SpaceX PreStocks (SPACEX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SpaceX PreStocks (w USD)

Jaka będzie wartość SpaceX PreStocks (SPACEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SpaceX PreStocks (SPACEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SpaceX PreStocks.

Sprawdź teraz prognozę ceny SpaceX PreStocks!

SPACEX na lokalne waluty

Tokenomika SpaceX PreStocks (SPACEX)

Zrozumienie tokenomiki SpaceX PreStocks (SPACEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPACEXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SpaceX PreStocks (SPACEX)

Jaka jest dziś wartość SpaceX PreStocks (SPACEX)?
Aktualna cena SPACEX w USD wynosi 188.9USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPACEX do USD?
Aktualna cena SPACEX w USD wynosi $ 188.9. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SpaceX PreStocks?
Kapitalizacja rynkowa dla SPACEX wynosi $ 589.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPACEX w obiegu?
W obiegu SPACEX znajduje się 3.12K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPACEX?
SPACEX osiąga ATH w wysokości 247.47 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPACEX?
SPACEX zaliczył cenę ATL w wysokości 168.0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPACEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPACEX wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPACEX pójdzie wyżej?
SPACEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPACEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:13:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SpaceX PreStocks (SPACEX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,694.57

$3,436.23

$162.38

$0.9999

$1,477.77

$103,694.57

$3,436.23

$2.3519

$162.38

$1.1653

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03487

$0.00375

$0.000013622

$0.2183

$0.0000000588

$1.3803

$0.01918

