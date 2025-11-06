GiełdaDEX+
Aktualna cena Soul Graph to 0.00350648 USD. Śledź aktualizacje cen GRPH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRPH łatwo w MEXC już teraz.

Logo Soul Graph

Cena Soul Graph (GRPH)

Aktualna cena 1 GRPH do USD:

$0.00350669
-2.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Soul Graph (GRPH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:12:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Soul Graph (GRPH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00343151
Minimum 24h
$ 0.00370186
Maksimum 24h

$ 0.00343151
$ 0.00370186
$ 0.064363
$ 0.00077195
-0.03%

-3.45%

+108.52%

+108.52%

Aktualna cena Soul Graph (GRPH) wynosi $0.00350648. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRPH wahał się między $ 0.00343151 a $ 0.00370186, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRPH w historii to $ 0.064363, a najniższy to $ 0.00077195.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRPH zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -3.45% w ciągu 24 godzin i o +108.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Soul Graph (GRPH)

$ 3.51M
--
$ 3.51M
999.89M
999,894,803.000631
Obecna kapitalizacja rynkowa Soul Graph wynosi $ 3.51M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRPH w obiegu wynosi 999.89M, przy całkowitej podaży 999894803.000631. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.51M.

Historia ceny Soul Graph (GRPH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Soul Graph do USD wyniosła $ -0.000125570770403517.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Soul Graph do USD wyniosła $ +0.0045637797.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Soul Graph do USD wyniosła $ +0.0025189370.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Soul Graph do USD wyniosła $ +0.0003263940546913006.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000125570770403517-3.45%
30 Dni$ +0.0045637797+130.15%
60 dni$ +0.0025189370+71.84%
90 dni$ +0.0003263940546913006+10.26%

Co to jest Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Soul Graph (GRPH)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Soul Graph (w USD)

Jaka będzie wartość Soul Graph (GRPH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Soul Graph (GRPH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Soul Graph.

Sprawdź teraz prognozę ceny Soul Graph!

GRPH na lokalne waluty

Tokenomika Soul Graph (GRPH)

Zrozumienie tokenomiki Soul Graph (GRPH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GRPHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Soul Graph (GRPH)

Jaka jest dziś wartość Soul Graph (GRPH)?
Aktualna cena GRPH w USD wynosi 0.00350648USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GRPH do USD?
Aktualna cena GRPH w USD wynosi $ 0.00350648. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Soul Graph?
Kapitalizacja rynkowa dla GRPH wynosi $ 3.51M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GRPH w obiegu?
W obiegu GRPH znajduje się 999.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GRPH?
GRPH osiąga ATH w wysokości 0.064363 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GRPH?
GRPH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00077195 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GRPH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GRPH wynosi -- USD.
Czy w tym roku GRPH pójdzie wyżej?
GRPH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GRPH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:12:43 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

