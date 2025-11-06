Informacje o cenie Soul Graph (GRPH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00343151 $ 0.00343151 $ 0.00343151 Minimum 24h $ 0.00370186 $ 0.00370186 $ 0.00370186 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00343151$ 0.00343151 $ 0.00343151 Maksimum 24h $ 0.00370186$ 0.00370186 $ 0.00370186 Historyczne maksimum $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 Najniższa cena $ 0.00077195$ 0.00077195 $ 0.00077195 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) -3.45% Zmiana ceny (7D) +108.52% Zmiana ceny (7D) +108.52%

Aktualna cena Soul Graph (GRPH) wynosi $0.00350648. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRPH wahał się między $ 0.00343151 a $ 0.00370186, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRPH w historii to $ 0.064363, a najniższy to $ 0.00077195.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRPH zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -3.45% w ciągu 24 godzin i o +108.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Soul Graph (GRPH)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Podaż w obiegu 999.89M 999.89M 999.89M Całkowita podaż 999,894,803.000631 999,894,803.000631 999,894,803.000631

Obecna kapitalizacja rynkowa Soul Graph wynosi $ 3.51M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRPH w obiegu wynosi 999.89M, przy całkowitej podaży 999894803.000631. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.51M.