Giełda MEXC / Cena krypto / Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) / Tokenomika / Tokenomika Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Odkryj kluczowe informacje o Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Oficjalna strona internetowa: https://app.solv.finance/babylon Kup XSOLVBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 325.28M Całkowita podaż: $ 2.94K Podaż w obiegu: $ 2.94K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 325.28M Historyczne maksimum: $ 175,368 Historyczne minimum: $ 11,402.13 Aktualna cena: $ 110,586 Dowiedz się więcej o cenie Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XSOLVBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XSOLVBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXSOLVBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena XSOLVBTCna żywo! Prognoza ceny XSOLVBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XSOLVBTC? Nasza strona z prognozami cen XSOLVBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XSOLVBTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.