GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Solotto to 0.00012462 USD. Śledź aktualizacje cen LOTTO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOTTO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Solotto to 0.00012462 USD. Śledź aktualizacje cen LOTTO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOTTO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LOTTO

Informacje o cenie LOTTO

Czym jest LOTTO

Oficjalna strona internetowa LOTTO

Tokenomika LOTTO

Prognoza cen LOTTO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Solotto

Cena Solotto (LOTTO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LOTTO do USD:

$0.00012532
$0.00012532$0.00012532
+5.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Solotto (LOTTO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Solotto (LOTTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00011885
$ 0.00011885$ 0.00011885
Minimum 24h
$ 0.00012872
$ 0.00012872$ 0.00012872
Maksimum 24h

$ 0.00011885
$ 0.00011885$ 0.00011885

$ 0.00012872
$ 0.00012872$ 0.00012872

$ 0.00041251
$ 0.00041251$ 0.00041251

$ 0.0000732
$ 0.0000732$ 0.0000732

-0.11%

+4.31%

-0.47%

-0.47%

Aktualna cena Solotto (LOTTO) wynosi $0.00012462. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOTTO wahał się między $ 0.00011885 a $ 0.00012872, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOTTO w historii to $ 0.00041251, a najniższy to $ 0.0000732.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOTTO zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.31% w ciągu 24 godzin i o -0.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solotto (LOTTO)

$ 111.27K
$ 111.27K$ 111.27K

--
----

$ 118.37K
$ 118.37K$ 118.37K

892.89M
892.89M 892.89M

949,894,456.678838
949,894,456.678838 949,894,456.678838

Obecna kapitalizacja rynkowa Solotto wynosi $ 111.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOTTO w obiegu wynosi 892.89M, przy całkowitej podaży 949894456.678838. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.37K.

Historia ceny Solotto (LOTTO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Solotto do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Solotto do USD wyniosła $ -0.0000449650.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Solotto do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Solotto do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.31%
30 Dni$ -0.0000449650-36.08%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Solotto (LOTTO)

Solotto ($LOTTO) is the first on-chain lottery built on Solana. Holders qualify for weekly raffles by trading at least 75% of their holdings each cycle (Monday–Sunday). Wallets are split into tiers, and winners are randomly selected with prize pools funded directly from Pump.fun’s dynamic creator fees.

This system drives trading volume, rewards active participants, and gamifies the experience — giving traders both a chance to profit from market activity and to win additional rewards.

Trade. Hold. Win.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Solotto (LOTTO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Solotto (w USD)

Jaka będzie wartość Solotto (LOTTO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Solotto (LOTTO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Solotto.

Sprawdź teraz prognozę ceny Solotto!

LOTTO na lokalne waluty

Tokenomika Solotto (LOTTO)

Zrozumienie tokenomiki Solotto (LOTTO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LOTTOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Solotto (LOTTO)

Jaka jest dziś wartość Solotto (LOTTO)?
Aktualna cena LOTTO w USD wynosi 0.00012462USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LOTTO do USD?
Aktualna cena LOTTO w USD wynosi $ 0.00012462. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Solotto?
Kapitalizacja rynkowa dla LOTTO wynosi $ 111.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LOTTO w obiegu?
W obiegu LOTTO znajduje się 892.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LOTTO?
LOTTO osiąga ATH w wysokości 0.00041251 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LOTTO?
LOTTO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000732 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LOTTO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LOTTO wynosi -- USD.
Czy w tym roku LOTTO pójdzie wyżej?
LOTTO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LOTTO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:29:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Solotto (LOTTO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,310.14
$103,310.14$103,310.14

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.07
$3,389.07$3,389.07

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.19
$159.19$159.19

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,310.14
$103,310.14$103,310.14

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.07
$3,389.07$3,389.07

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3247
$2.3247$2.3247

+2.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.19
$159.19$159.19

-0.82%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0684
$1.0684$1.0684

-1.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.027700
$0.027700$0.027700

+2,670.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000665
$0.0000000665$0.0000000665

+340.39%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2150
$0.2150$0.2150

+330.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005979
$0.000005979$0.000005979

+216.68%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24756
$0.24756$0.24756

+95.28%