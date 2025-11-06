GiełdaDEX+
Aktualna cena SocialCrab to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SCRB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCRB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SCRB

Informacje o cenie SCRB

Czym jest SCRB

Oficjalna strona internetowa SCRB

Tokenomika SCRB

Prognoza cen SCRB

Cena SocialCrab (SCRB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SCRB do USD:

$0.00012067
$0.00012067
+5.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SocialCrab (SCRB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:28:55 (UTC+8)

Informacje o cenie SocialCrab (SCRB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+2.73%

+5.04%

-45.18%

-45.18%

Aktualna cena SocialCrab (SCRB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCRB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCRB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCRB zmieniły się o +2.73% w ciągu ostatniej godziny, o +5.04% w ciągu 24 godzin i o -45.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SocialCrab (SCRB)

$ 120.47K
$ 120.47K

--
--

$ 120.47K
$ 120.47K

999.97M
999.97M

999,971,814.3390741
999,971,814.3390741

Obecna kapitalizacja rynkowa SocialCrab wynosi $ 120.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCRB w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999971814.3390741. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 120.47K.

Historia ceny SocialCrab (SCRB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SocialCrab do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SocialCrab do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SocialCrab do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SocialCrab do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.04%
30 Dni$ 0-25.21%
60 dni$ 0+76.17%
90 dni$ 0--

Co to jest SocialCrab (SCRB)

Socialcrab is a smart analytics platform that transforms public data from Instagram, TikTok, and X into clear, actionable insights via a user-friendly dashboard. Designed to empower brands, creators, marketers, and researchers, it enables better decision-making and winning strategies based on real data. With advanced AI, it analyzes engagement, trends, and performance, offering real-time reports. Its intuitive interface suits all skill levels, delivering customizable insights like post frequency and location data. Users can export data in PDF or Excel, enhancing productivity. The token-based system ensures affordability, making it a versatile tool for thriving in the dynamic social media landscape.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SocialCrab (SCRB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SocialCrab (w USD)

Jaka będzie wartość SocialCrab (SCRB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SocialCrab (SCRB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SocialCrab.

Sprawdź teraz prognozę ceny SocialCrab!

SCRB na lokalne waluty

Tokenomika SocialCrab (SCRB)

Zrozumienie tokenomiki SocialCrab (SCRB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SCRBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SocialCrab (SCRB)

Jaka jest dziś wartość SocialCrab (SCRB)?
Aktualna cena SCRB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SCRB do USD?
Aktualna cena SCRB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SocialCrab?
Kapitalizacja rynkowa dla SCRB wynosi $ 120.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SCRB w obiegu?
W obiegu SCRB znajduje się 999.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SCRB?
SCRB osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SCRB?
SCRB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SCRB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SCRB wynosi -- USD.
Czy w tym roku SCRB pójdzie wyżej?
SCRB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SCRB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:28:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SocialCrab (SCRB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,295.55

$3,387.63

$159.11

$1.0001

$1,478.00

$103,295.55

$3,387.63

$2.3255

$159.11

$1.0677

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.027747

$0.0000000710

$0.2164

$0.000005979

$0.24859

