Informacje o cenie SLIPPY (SLIPPY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) +7.42% Zmiana ceny (7D) -1.59% Zmiana ceny (7D) -1.59%

Aktualna cena SLIPPY (SLIPPY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLIPPY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLIPPY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLIPPY zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +7.42% w ciągu 24 godzin i o -1.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SLIPPY (SLIPPY)

Kapitalizacja rynkowa $ 153.43K$ 153.43K $ 153.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 153.43K$ 153.43K $ 153.43K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SLIPPY wynosi $ 153.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLIPPY w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 153.43K.