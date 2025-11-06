GiełdaDEX+
Aktualna cena Skully to 0.00006499 USD. Śledź aktualizacje cen SKULLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKULLY łatwo w MEXC już teraz.

Cena Skully (SKULLY)

Aktualna cena 1 SKULLY do USD:

--
----
0.00%1D
Skully (SKULLY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Skully (SKULLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00021932
$ 0.00021932$ 0.00021932

$ 0.00006412
$ 0.00006412$ 0.00006412

--

--

-47.81%

-47.81%

Aktualna cena Skully (SKULLY) wynosi $0.00006499. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKULLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKULLY w historii to $ 0.00021932, a najniższy to $ 0.00006412.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKULLY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -47.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skully (SKULLY)

$ 50.60K
$ 50.60K$ 50.60K

--
----

$ 63.59K
$ 63.59K$ 63.59K

778.56M
778.56M 778.56M

978,558,324.0
978,558,324.0 978,558,324.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Skully wynosi $ 50.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKULLY w obiegu wynosi 778.56M, przy całkowitej podaży 978558324.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.59K.

Historia ceny Skully (SKULLY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Skully do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Skully do USD wyniosła $ -0.0000417266.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Skully do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Skully do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000417266-64.20%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Skully (SKULLY)

$SKULLY is a deflationary, gainful token brought to you by Necro League.

Its only purpose is to reward token holders and strengthen the Necro League ecosystem.

Staking with min 100% APR + you get rewarded in numerous partner tokens as well!

Multiple, smart built-in burning methods to keep value in the long run.

In addition, you'll be able to use it to upgrade your Necro League NFTs (Tireless Workers), including their earning capabilities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Skully (w USD)

Jaka będzie wartość Skully (SKULLY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Skully (SKULLY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Skully.

Sprawdź teraz prognozę ceny Skully!

SKULLY na lokalne waluty

Tokenomika Skully (SKULLY)

Zrozumienie tokenomiki Skully (SKULLY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SKULLYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Skully (SKULLY)

Jaka jest dziś wartość Skully (SKULLY)?
Aktualna cena SKULLY w USD wynosi 0.00006499USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SKULLY do USD?
Aktualna cena SKULLY w USD wynosi $ 0.00006499. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Skully?
Kapitalizacja rynkowa dla SKULLY wynosi $ 50.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SKULLY w obiegu?
W obiegu SKULLY znajduje się 778.56M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SKULLY?
SKULLY osiąga ATH w wysokości 0.00021932 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SKULLY?
SKULLY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00006412 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SKULLY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SKULLY wynosi -- USD.
Czy w tym roku SKULLY pójdzie wyżej?
SKULLY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SKULLY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:41 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

