Informacje o cenie Skully (SKULLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00021932$ 0.00021932 $ 0.00021932 Najniższa cena $ 0.00006412$ 0.00006412 $ 0.00006412 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -47.81% Zmiana ceny (7D) -47.81%

Aktualna cena Skully (SKULLY) wynosi $0.00006499. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKULLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKULLY w historii to $ 0.00021932, a najniższy to $ 0.00006412.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKULLY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -47.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skully (SKULLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Podaż w obiegu 778.56M 778.56M 778.56M Całkowita podaż 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Skully wynosi $ 50.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKULLY w obiegu wynosi 778.56M, przy całkowitej podaży 978558324.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.59K.