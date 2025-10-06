Cena Skillful AI (SKAI)
+0.13%
+0.15%
-6.73%
-6.73%
Aktualna cena Skillful AI (SKAI) wynosi $0.00182011. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKAI wahał się między $ 0.00181387 a $ 0.00181954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKAI w historii to $ 0.252674, a najniższy to $ 0.00113594.
Pod względem krótkoterminowych wyniki SKAI zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.15% w ciągu 24 godzin i o -6.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Skillful AI wynosi $ 206.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKAI w obiegu wynosi 113.37M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.82M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ -0.0000953213.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ +0.0001060037.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ +0.0001121301454796164.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+0.15%
|30 Dni
|$ -0.0000953213
|-5.23%
|60 dni
|$ +0.0001060037
|+5.82%
|90 dni
|$ +0.0001121301454796164
|+6.57%
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
