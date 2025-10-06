Aktualna cena Skillful AI to 0.00182011 USD. Śledź aktualizacje cen SKAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Skillful AI to 0.00182011 USD. Śledź aktualizacje cen SKAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKAI łatwo w MEXC już teraz.

Logo Skillful AI

Cena Skillful AI (SKAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SKAI do USD:

$0.00182011
$0.00182011$0.00182011
+0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Skillful AI (SKAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Skillful AI (SKAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00181387
$ 0.00181387$ 0.00181387
Minimum 24h
$ 0.00181954
$ 0.00181954$ 0.00181954
Maksimum 24h

$ 0.00181387
$ 0.00181387$ 0.00181387

$ 0.00181954
$ 0.00181954$ 0.00181954

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

+0.13%

+0.15%

-6.73%

-6.73%

Aktualna cena Skillful AI (SKAI) wynosi $0.00182011. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKAI wahał się między $ 0.00181387 a $ 0.00181954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKAI w historii to $ 0.252674, a najniższy to $ 0.00113594.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKAI zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.15% w ciągu 24 godzin i o -6.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skillful AI (SKAI)

$ 206.35K
$ 206.35K$ 206.35K

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Skillful AI wynosi $ 206.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKAI w obiegu wynosi 113.37M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.82M.

Historia ceny Skillful AI (SKAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ -0.0000953213.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ +0.0001060037.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Skillful AI do USD wyniosła $ +0.0001121301454796164.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.15%
30 Dni$ -0.0000953213-5.23%
60 dni$ +0.0001060037+5.82%
90 dni$ +0.0001121301454796164+6.57%

Co to jest Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Skillful AI (SKAI)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Skillful AI (w USD)

Jaka będzie wartość Skillful AI (SKAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Skillful AI (SKAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Skillful AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Skillful AI!

SKAI na lokalne waluty

Tokenomika Skillful AI (SKAI)

Zrozumienie tokenomiki Skillful AI (SKAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SKAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Skillful AI (SKAI)

Jaka jest dziś wartość Skillful AI (SKAI)?
Aktualna cena SKAI w USD wynosi 0.00182011USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SKAI do USD?
Aktualna cena SKAI w USD wynosi $ 0.00182011. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Skillful AI?
Kapitalizacja rynkowa dla SKAI wynosi $ 206.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SKAI w obiegu?
W obiegu SKAI znajduje się 113.37M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SKAI?
SKAI osiąga ATH w wysokości 0.252674 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SKAI?
SKAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00113594 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SKAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SKAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SKAI pójdzie wyżej?
SKAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SKAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:15 (UTC+8)

