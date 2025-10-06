Informacje o cenie Skillful AI (SKAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00181387 $ 0.00181387 $ 0.00181387 Minimum 24h $ 0.00181954 $ 0.00181954 $ 0.00181954 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00181387$ 0.00181387 $ 0.00181387 Maksimum 24h $ 0.00181954$ 0.00181954 $ 0.00181954 Historyczne maksimum $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Najniższa cena $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Zmiana ceny (1H) +0.13% Zmiana ceny (1D) +0.15% Zmiana ceny (7D) -6.73% Zmiana ceny (7D) -6.73%

Aktualna cena Skillful AI (SKAI) wynosi $0.00182011. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKAI wahał się między $ 0.00181387 a $ 0.00181954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKAI w historii to $ 0.252674, a najniższy to $ 0.00113594.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKAI zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.15% w ciągu 24 godzin i o -6.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skillful AI (SKAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 206.35K$ 206.35K $ 206.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Podaż w obiegu 113.37M 113.37M 113.37M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Skillful AI wynosi $ 206.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKAI w obiegu wynosi 113.37M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.82M.