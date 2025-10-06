Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Skillful AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SKAI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Skillful AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Skillful AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Skillful AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001818. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Skillful AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001909. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SKAI na 2027 rok wyniesie $ 0.002004 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SKAI na 2028 rok wyniesie $ 0.002104 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SKAI w 2029 roku wyniesie $ 0.002210 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SKAI w 2030 roku wyniesie $ 0.002320 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Skillful AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003779. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Skillful AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006157. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001818 0.00%

2026 $ 0.001909 5.00%

2027 $ 0.002004 10.25%

2028 $ 0.002104 15.76%

2029 $ 0.002210 21.55%

2030 $ 0.002320 27.63%

2031 $ 0.002436 34.01%

2032 $ 0.002558 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.002686 47.75%

2034 $ 0.002820 55.13%

2035 $ 0.002961 62.89%

2036 $ 0.003109 71.03%

2037 $ 0.003265 79.59%

2038 $ 0.003428 88.56%

2039 $ 0.003599 97.99%

2040 $ 0.003779 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Skillful AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.001818 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.001818 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001819 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.001825 0.41% Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na dziś Przewidywana cena dla SKAI w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001818 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Skillful AI (SKAI) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SKAI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001818 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Skillful AI (SKAI) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SKAI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001819 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Skillful AI (SKAI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SKAI wynosi $0.001825 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Skillful AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 206.13K$ 206.13K $ 206.13K Podaż w obiegu 113.37M 113.37M 113.37M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SKAI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SKAI ma podaż w obiegu wynoszącą 113.37M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 206.13K. Zobacz na żywo cenę SKAI

Historyczna cena Skillful AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Skillful AI, cena Skillful AI wynosi 0.001818USD. Podaż w obiegu Skillful AI (SKAI) wynosi 113.37M SKAI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $206,128 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0.001820 $ 0.001813

7 D -6.83% $ -0.000124 $ 0.001967 $ 0.001797

30 Dni -5.33% $ -0.000097 $ 0.001967 $ 0.001797 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Skillful AI zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Skillful AI osiągnął maksimum na poziomie $0.001967 i minimum na poziomie $0.001797 . Zanotowano zmianę ceny o -6.83% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SKAI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Skillful AI o -5.33% , co odpowiada około $-0.000097 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SKAI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Skillful AI (SKAI)? Moduł predykcji ceny Skillful AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SKAI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Skillful AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SKAI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Skillful AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SKAI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SKAI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Skillful AI.

Dlaczego prognoaza ceny SKAI jest ważna?

Prognozy cen SKAI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SKAI? Według Twoich prognoz SKAI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SKAI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Skillful AI (SKAI), przewidywana cena SKAI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SKAI w 2026 roku? Cena 1 Skillful AI (SKAI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SKAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SKAI w 2027 roku? Skillful AI (SKAI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SKAI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SKAI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Skillful AI (SKAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SKAI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Skillful AI (SKAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SKAI w 2030 roku? Cena 1 Skillful AI (SKAI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SKAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SKAI na 2040 rok? Skillful AI (SKAI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SKAI do 2040 roku.