Informacje o cenie SimpCoin (SIMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.43% Zmiana ceny (1D) +5.10% Zmiana ceny (7D) -24.41% Zmiana ceny (7D) -24.41%

Aktualna cena SimpCoin (SIMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIMP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIMP zmieniły się o +0.43% w ciągu ostatniej godziny, o +5.10% w ciągu 24 godzin i o -24.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SimpCoin (SIMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K Podaż w obiegu 999.63M 999.63M 999.63M Całkowita podaż 999,630,880.430133 999,630,880.430133 999,630,880.430133

Obecna kapitalizacja rynkowa SimpCoin wynosi $ 10.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIMP w obiegu wynosi 999.63M, przy całkowitej podaży 999630880.430133. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.51K.