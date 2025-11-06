Informacje o cenie Sigma bnb USD (BNBUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.999744 $ 0.999744 $ 0.999744 Minimum 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.999744$ 0.999744 $ 0.999744 Maksimum 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Historyczne maksimum $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Najniższa cena $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -0.08% Zmiana ceny (7D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -0.00%

Aktualna cena Sigma bnb USD (BNBUSD) wynosi $0.999741. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNBUSD wahał się między $ 0.999744 a $ 1.001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNBUSD w historii to $ 1.009, a najniższy to $ 0.998475.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNBUSD zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.08% w ciągu 24 godzin i o -0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sigma bnb USD (BNBUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Podaż w obiegu 1.47M 1.47M 1.47M Całkowita podaż 1,468,096.80737746 1,468,096.80737746 1,468,096.80737746

Obecna kapitalizacja rynkowa Sigma bnb USD wynosi $ 1.47M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNBUSD w obiegu wynosi 1.47M, przy całkowitej podaży 1468096.80737746. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.47M.