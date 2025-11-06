Informacje o cenie Shroomy (SHROOMY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00244703 $ 0.00244703 $ 0.00244703 Minimum 24h $ 0.00260047 $ 0.00260047 $ 0.00260047 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00244703$ 0.00244703 $ 0.00244703 Maksimum 24h $ 0.00260047$ 0.00260047 $ 0.00260047 Historyczne maksimum $ 0.00580516$ 0.00580516 $ 0.00580516 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.39% Zmiana ceny (1D) +3.32% Zmiana ceny (7D) -13.52% Zmiana ceny (7D) -13.52%

Aktualna cena Shroomy (SHROOMY) wynosi $0.00257736. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHROOMY wahał się między $ 0.00244703 a $ 0.00260047, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHROOMY w historii to $ 0.00580516, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHROOMY zmieniły się o +0.39% w ciągu ostatniej godziny, o +3.32% w ciągu 24 godzin i o -13.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Shroomy (SHROOMY)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Podaż w obiegu 927.91M 927.91M 927.91M Całkowita podaż 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Shroomy wynosi $ 2.39M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHROOMY w obiegu wynosi 927.91M, przy całkowitej podaży 927908200.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.39M.