Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Shroomy na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SHROOMY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Shroomy
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Shroomy
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:58:44 (UTC+8)

Prognoza ceny Shroomy na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Shroomy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002539.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Shroomy może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002666.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHROOMY na 2027 rok wyniesie $ 0.002799 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHROOMY na 2028 rok wyniesie $ 0.002939 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHROOMY w 2029 roku wyniesie $ 0.003086 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHROOMY w 2030 roku wyniesie $ 0.003241 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Shroomy może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005279.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Shroomy może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008600.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.002539
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002666
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002799
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002939
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003086
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003241
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003403
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003573
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.003752
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003939
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004136
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004343
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004560
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004788
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005028
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005279
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Shroomy na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.002539
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.002540
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.002542
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.002550
    0.41%
Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na dziś

Przewidywana cena dla SHROOMY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002539. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Shroomy (SHROOMY) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SHROOMY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002540. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Shroomy (SHROOMY) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SHROOMY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002542. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Shroomy (SHROOMY) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SHROOMY wynosi $0.002550. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Shroomy

--

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

927.91M
927.91M 927.91M

--

Najnowsza cena SHROOMY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto SHROOMY ma podaż w obiegu wynoszącą 927.91M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.36M.

Historyczna cena Shroomy

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Shroomy, cena Shroomy wynosi 0.002539USD. Podaż w obiegu Shroomy (SHROOMY) wynosi 927.91M SHROOMY, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,356,584.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    2.06%
    $ 0
    $ 0.002600
    $ 0.002477
  • 7 D
    -13.79%
    $ -0.000350
    $ 0.004117
    $ 0.002351
  • 30 Dni
    -37.99%
    $ -0.000964
    $ 0.004117
    $ 0.002351
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Shroomy zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 2.06% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Shroomy osiągnął maksimum na poziomie $0.004117 i minimum na poziomie $0.002351. Zanotowano zmianę ceny o -13.79%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał SHROOMY do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Shroomy o -37.99%, co odpowiada około $-0.000964 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SHROOMY.

Jak działa moduł przewidywania ceny Shroomy (SHROOMY)?

Moduł predykcji ceny Shroomy to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SHROOMY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Shroomy na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SHROOMY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Shroomy. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SHROOMY.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SHROOMY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Shroomy.

Dlaczego prognoaza ceny SHROOMY jest ważna?

Prognozy cen SHROOMY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w SHROOMY?
Według Twoich prognoz SHROOMY osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny SHROOMY na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Shroomy (SHROOMY), przewidywana cena SHROOMY osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 SHROOMY w 2026 roku?
Cena 1 Shroomy (SHROOMY) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SHROOMY wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena SHROOMY w 2027 roku?
Shroomy (SHROOMY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SHROOMY do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SHROOMY w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Shroomy (SHROOMY) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa SHROOMY w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Shroomy (SHROOMY) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 SHROOMY w 2030 roku?
Cena 1 Shroomy (SHROOMY) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz SHROOMY wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny SHROOMY na 2040 rok?
Shroomy (SHROOMY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SHROOMY do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.