Informacje o cenie Sharp Token (SHARP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00676812 $ 0.00676812 $ 0.00676812 Minimum 24h $ 0.00685658 $ 0.00685658 $ 0.00685658 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00676812$ 0.00676812 $ 0.00676812 Maksimum 24h $ 0.00685658$ 0.00685658 $ 0.00685658 Historyczne maksimum $ 0.0120001$ 0.0120001 $ 0.0120001 Najniższa cena $ 0.00441049$ 0.00441049 $ 0.00441049 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) -0.53% Zmiana ceny (7D) -23.57% Zmiana ceny (7D) -23.57%

Aktualna cena Sharp Token (SHARP) wynosi $0.00679487. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHARP wahał się między $ 0.00676812 a $ 0.00685658, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHARP w historii to $ 0.0120001, a najniższy to $ 0.00441049.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHARP zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o -23.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sharp Token (SHARP)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.22M$ 20.22M $ 20.22M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 463.61M$ 463.61M $ 463.61M Podaż w obiegu 2.98B 2.98B 2.98B Całkowita podaż 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sharp Token wynosi $ 20.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHARP w obiegu wynosi 2.98B, przy całkowitej podaży 68230000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 463.61M.