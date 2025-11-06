GiełdaDEX+
Aktualna cena Sharp Token to 0.00679487 USD. Śledź aktualizacje cen SHARP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHARP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SHARP

Informacje o cenie SHARP

Czym jest SHARP

Biała księga SHARP

Oficjalna strona internetowa SHARP

Tokenomika SHARP

Prognoza cen SHARP

Logo Sharp Token

Cena Sharp Token (SHARP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SHARP do USD:

$0.00679487
-0.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sharp Token (SHARP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:10:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Sharp Token (SHARP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00676812
Minimum 24h
$ 0.00685658
Maksimum 24h

$ 0.00676812
$ 0.00685658
$ 0.0120001
$ 0.00441049
-0.10%

-0.53%

-23.57%

-23.57%

Aktualna cena Sharp Token (SHARP) wynosi $0.00679487. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHARP wahał się między $ 0.00676812 a $ 0.00685658, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHARP w historii to $ 0.0120001, a najniższy to $ 0.00441049.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHARP zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o -23.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sharp Token (SHARP)

$ 20.22M
--
$ 463.61M
2.98B
68,230,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Sharp Token wynosi $ 20.22M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHARP w obiegu wynosi 2.98B, przy całkowitej podaży 68230000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 463.61M.

Historia ceny Sharp Token (SHARP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sharp Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sharp Token do USD wyniosła $ -0.0018043865.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sharp Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sharp Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.53%
30 Dni$ -0.0018043865-26.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sharp Token (SHARP)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sharp Token (w USD)

Jaka będzie wartość Sharp Token (SHARP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sharp Token (SHARP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sharp Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sharp Token!

SHARP na lokalne waluty

Tokenomika Sharp Token (SHARP)

Zrozumienie tokenomiki Sharp Token (SHARP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHARPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sharp Token (SHARP)

Jaka jest dziś wartość Sharp Token (SHARP)?
Aktualna cena SHARP w USD wynosi 0.00679487USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHARP do USD?
Aktualna cena SHARP w USD wynosi $ 0.00679487. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sharp Token?
Kapitalizacja rynkowa dla SHARP wynosi $ 20.22M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHARP w obiegu?
W obiegu SHARP znajduje się 2.98B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHARP?
SHARP osiąga ATH w wysokości 0.0120001 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHARP?
SHARP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00441049 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHARP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHARP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SHARP pójdzie wyżej?
SHARP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHARP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Sharp Token (SHARP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

