Prognoza ceny Sharp Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Sharp Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.006823. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Sharp Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.007164. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHARP na 2027 rok wyniesie $ 0.007522 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SHARP na 2028 rok wyniesie $ 0.007899 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHARP w 2029 roku wyniesie $ 0.008294 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SHARP w 2030 roku wyniesie $ 0.008708 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Sharp Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.014185. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Sharp Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.023106.

2026 $ 0.007164 5.00%

2027 $ 0.007522 10.25%

2028 $ 0.007899 15.76%

2029 $ 0.008294 21.55%

2030 $ 0.008708 27.63%

2031 $ 0.009144 34.01%

2032 $ 0.009601 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.010081 47.75%

2034 $ 0.010585 55.13%

2035 $ 0.011114 62.89%

2036 $ 0.011670 71.03%

2037 $ 0.012254 79.59%

2038 $ 0.012866 88.56%

2039 $ 0.013510 97.99%

2040 $ 0.014185 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Sharp Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.006823 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.006824 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.006830 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.006851 0.41% Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na dziś Przewidywana cena dla SHARP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.006823 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Sharp Token (SHARP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SHARP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.006824 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Sharp Token (SHARP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SHARP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.006830 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Sharp Token (SHARP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SHARP wynosi $0.006851 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Sharp Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 20.32M$ 20.32M $ 20.32M Podaż w obiegu 2.98B 2.98B 2.98B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SHARP to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SHARP ma podaż w obiegu wynoszącą 2.98B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 20.32M. Zobacz na żywo cenę SHARP

Historyczna cena Sharp Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Sharp Token, cena Sharp Token wynosi 0.006823USD. Podaż w obiegu Sharp Token (SHARP) wynosi 2.98B SHARP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $20,321,969 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.29% $ 0 $ 0.006856 $ 0.006768

7 D -22.00% $ -0.001501 $ 0.009198 $ 0.004898

30 Dni -26.52% $ -0.001810 $ 0.009198 $ 0.004898 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Sharp Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.29% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Sharp Token osiągnął maksimum na poziomie $0.009198 i minimum na poziomie $0.004898 . Zanotowano zmianę ceny o -22.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SHARP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Sharp Token o -26.52% , co odpowiada około $-0.001810 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SHARP.

Jak działa moduł przewidywania ceny Sharp Token (SHARP)? Moduł predykcji ceny Sharp Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SHARP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Sharp Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SHARP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Sharp Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SHARP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SHARP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Sharp Token.

Dlaczego prognoaza ceny SHARP jest ważna?

Prognozy cen SHARP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

