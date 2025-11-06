GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Scalr to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SCALR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCALR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Scalr to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SCALR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCALR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SCALR

Informacje o cenie SCALR

Czym jest SCALR

Biała księga SCALR

Oficjalna strona internetowa SCALR

Tokenomika SCALR

Prognoza cen SCALR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Scalr

Cena Scalr (SCALR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SCALR do USD:

$0.000216
$0.000216$0.000216
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Scalr (SCALR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:24:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Scalr (SCALR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04174749
$ 0.04174749$ 0.04174749

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Scalr (SCALR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCALR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCALR w historii to $ 0.04174749, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCALR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Scalr (SCALR)

$ 21.60K
$ 21.60K$ 21.60K

--
----

$ 21.60K
$ 21.60K$ 21.60K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Scalr wynosi $ 21.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCALR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 21.60K.

Historia ceny Scalr (SCALR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Scalr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Scalr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Scalr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Scalr do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0-28.03%
90 dni$ 0--

Co to jest Scalr (SCALR)

Scalr is an AI-native growth platform focused on X that helps Web3, crypto, finance and trading accounts discover, generate, schedule and optimize content. It has a dual-layer design: a free, public discovery dashboard that surfaces high-performing tweets and narratives, and a private, subscription layer that operationalizes growth with AI workflows. Its models are trained on 300M+ Web3-relevant tweets and over 1B engagement signals to summarize trends, suggest angles, and automate posting for better reach and consistency.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Scalr (w USD)

Jaka będzie wartość Scalr (SCALR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Scalr (SCALR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Scalr.

Sprawdź teraz prognozę ceny Scalr!

SCALR na lokalne waluty

Tokenomika Scalr (SCALR)

Zrozumienie tokenomiki Scalr (SCALR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SCALRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Scalr (SCALR)

Jaka jest dziś wartość Scalr (SCALR)?
Aktualna cena SCALR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SCALR do USD?
Aktualna cena SCALR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Scalr?
Kapitalizacja rynkowa dla SCALR wynosi $ 21.60K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SCALR w obiegu?
W obiegu SCALR znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SCALR?
SCALR osiąga ATH w wysokości 0.04174749 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SCALR?
SCALR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SCALR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SCALR wynosi -- USD.
Czy w tym roku SCALR pójdzie wyżej?
SCALR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SCALR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:24:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Scalr (SCALR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,321.13
$103,321.13$103,321.13

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.44
$3,388.44$3,388.44

-0.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.09
$159.09$159.09

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.74
$1,477.74$1,477.74

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,321.13
$103,321.13$103,321.13

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.44
$3,388.44$3,388.44

-0.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3244
$2.3244$2.3244

+2.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.09
$159.09$159.09

-0.89%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0787
$1.0787$1.0787

-0.59%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.019988
$0.019988$0.019988

+1,898.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000800
$0.0000000800$0.0000000800

+429.80%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2164
$0.2164$0.2164

+332.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005888
$0.000005888$0.000005888

+211.86%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24878
$0.24878$0.24878

+96.24%