GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ROY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ROY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ROY to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ROY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROY

Informacje o cenie ROY

Czym jest ROY

Oficjalna strona internetowa ROY

Tokenomika ROY

Prognoza cen ROY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ROY

Cena ROY (ROY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROY do USD:

$0.00099658
$0.00099658$0.00099658
+5.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ROY (ROY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:40 (UTC+8)

Informacje o cenie ROY (ROY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.00106272
$ 0.00106272$ 0.00106272
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106272
$ 0.00106272$ 0.00106272

$ 0.00608046
$ 0.00608046$ 0.00608046

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+5.35%

-45.15%

-45.15%

Aktualna cena ROY (ROY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROY wahał się między $ 0 a $ 0.00106272, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROY w historii to $ 0.00608046, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROY zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +5.35% w ciągu 24 godzin i o -45.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ROY (ROY)

$ 996.52K
$ 996.52K$ 996.52K

--
----

$ 996.52K
$ 996.52K$ 996.52K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,578.322318
999,995,578.322318 999,995,578.322318

Obecna kapitalizacja rynkowa ROY wynosi $ 996.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROY w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995578.322318. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 996.52K.

Historia ceny ROY (ROY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ROY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ROY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ROY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ROY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.35%
30 Dni$ 0-75.78%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ROY (ROY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ROY (w USD)

Jaka będzie wartość ROY (ROY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ROY (ROY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ROY.

Sprawdź teraz prognozę ceny ROY!

ROY na lokalne waluty

Tokenomika ROY (ROY)

Zrozumienie tokenomiki ROY (ROY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ROY (ROY)

Jaka jest dziś wartość ROY (ROY)?
Aktualna cena ROY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROY do USD?
Aktualna cena ROY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ROY?
Kapitalizacja rynkowa dla ROY wynosi $ 996.52K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROY w obiegu?
W obiegu ROY znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROY?
ROY osiąga ATH w wysokości 0.00608046 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROY?
ROY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROY wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROY pójdzie wyżej?
ROY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ROY (ROY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,598.81
$103,598.81$103,598.81

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.28
$3,431.28$3,431.28

+0.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.39
$1,477.39$1,477.39

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,598.81
$103,598.81$103,598.81

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.28
$3,431.28$3,431.28

+0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3503
$2.3503$2.3503

+3.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

+0.98%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1582
$1.1582$1.1582

+6.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03487
$0.03487$0.03487

+39.48%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00374
$0.00374$0.00374

-50.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000014953
$0.000014953$0.000014953

+692.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2232
$0.2232$0.2232

+346.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4113
$1.4113$1.4113

+73.97%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01936
$0.01936$0.01936

+54.88%