Informacje o cenie ROY (ROY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00106272 $ 0.00106272 $ 0.00106272 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00106272$ 0.00106272 $ 0.00106272 Historyczne maksimum $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.35% Zmiana ceny (1D) +5.35% Zmiana ceny (7D) -45.15% Zmiana ceny (7D) -45.15%

Aktualna cena ROY (ROY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROY wahał się między $ 0 a $ 0.00106272, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROY w historii to $ 0.00608046, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROY zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +5.35% w ciągu 24 godzin i o -45.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ROY (ROY)

Kapitalizacja rynkowa $ 996.52K$ 996.52K $ 996.52K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 996.52K$ 996.52K $ 996.52K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,995,578.322318 999,995,578.322318 999,995,578.322318

Obecna kapitalizacja rynkowa ROY wynosi $ 996.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROY w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999995578.322318. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 996.52K.