GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena roule token to 0.00333782 USD. Śledź aktualizacje cen ROUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROUL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena roule token to 0.00333782 USD. Śledź aktualizacje cen ROUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROUL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ROUL

Informacje o cenie ROUL

Czym jest ROUL

Biała księga ROUL

Oficjalna strona internetowa ROUL

Tokenomika ROUL

Prognoza cen ROUL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo roule token

Cena roule token (ROUL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROUL do USD:

$0.00333782
$0.00333782$0.00333782
-4.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
roule token (ROUL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:24 (UTC+8)

Informacje o cenie roule token (ROUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00325017
$ 0.00325017$ 0.00325017
Minimum 24h
$ 0.00350937
$ 0.00350937$ 0.00350937
Maksimum 24h

$ 0.00325017
$ 0.00325017$ 0.00325017

$ 0.00350937
$ 0.00350937$ 0.00350937

$ 0.00858746
$ 0.00858746$ 0.00858746

$ 0.00109265
$ 0.00109265$ 0.00109265

+0.69%

-4.88%

-17.56%

-17.56%

Aktualna cena roule token (ROUL) wynosi $0.00333782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROUL wahał się między $ 0.00325017 a $ 0.00350937, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROUL w historii to $ 0.00858746, a najniższy to $ 0.00109265.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROUL zmieniły się o +0.69% w ciągu ostatniej godziny, o -4.88% w ciągu 24 godzin i o -17.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o roule token (ROUL)

$ 241.18K
$ 241.18K$ 241.18K

--
----

$ 333.45K
$ 333.45K$ 333.45K

72.33M
72.33M 72.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa roule token wynosi $ 241.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROUL w obiegu wynosi 72.33M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 333.45K.

Historia ceny roule token (ROUL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny roule token do USD wyniosła $ -0.000171552912256559.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny roule token do USD wyniosła $ -0.0017909971.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny roule token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny roule token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000171552912256559-4.88%
30 Dni$ -0.0017909971-53.65%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla roule token (ROUL)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny roule token (w USD)

Jaka będzie wartość roule token (ROUL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w roule token (ROUL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla roule token.

Sprawdź teraz prognozę ceny roule token!

ROUL na lokalne waluty

Tokenomika roule token (ROUL)

Zrozumienie tokenomiki roule token (ROUL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROULjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące roule token (ROUL)

Jaka jest dziś wartość roule token (ROUL)?
Aktualna cena ROUL w USD wynosi 0.00333782USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROUL do USD?
Aktualna cena ROUL w USD wynosi $ 0.00333782. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa roule token?
Kapitalizacja rynkowa dla ROUL wynosi $ 241.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROUL w obiegu?
W obiegu ROUL znajduje się 72.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROUL?
ROUL osiąga ATH w wysokości 0.00858746 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROUL?
ROUL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00109265 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROUL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROUL wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROUL pójdzie wyżej?
ROUL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROUL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe roule token (ROUL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,596.71
$103,596.71$103,596.71

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,430.96
$3,430.96$3,430.96

+0.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.05
$162.05$162.05

+0.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.40
$1,477.40$1,477.40

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,596.71
$103,596.71$103,596.71

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,430.96
$3,430.96$3,430.96

+0.95%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3504
$2.3504$2.3504

+3.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.05
$162.05$162.05

+0.95%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1572
$1.1572$1.1572

+6.63%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03489
$0.03489$0.03489

+39.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00374
$0.00374$0.00374

-50.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000016191
$0.000016191$0.000016191

+757.57%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2233
$0.2233$0.2233

+346.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4195
$1.4195$1.4195

+74.98%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01936
$0.01936$0.01936

+54.88%