Informacje o cenie roule token (ROUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00325017 $ 0.00325017 $ 0.00325017 Minimum 24h $ 0.00350937 $ 0.00350937 $ 0.00350937 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00325017$ 0.00325017 $ 0.00325017 Maksimum 24h $ 0.00350937$ 0.00350937 $ 0.00350937 Historyczne maksimum $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 Najniższa cena $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Zmiana ceny (1H) +0.69% Zmiana ceny (1D) -4.88% Zmiana ceny (7D) -17.56% Zmiana ceny (7D) -17.56%

Aktualna cena roule token (ROUL) wynosi $0.00333782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROUL wahał się między $ 0.00325017 a $ 0.00350937, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROUL w historii to $ 0.00858746, a najniższy to $ 0.00109265.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROUL zmieniły się o +0.69% w ciągu ostatniej godziny, o -4.88% w ciągu 24 godzin i o -17.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o roule token (ROUL)

Kapitalizacja rynkowa $ 241.18K$ 241.18K $ 241.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 333.45K$ 333.45K $ 333.45K Podaż w obiegu 72.33M 72.33M 72.33M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa roule token wynosi $ 241.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROUL w obiegu wynosi 72.33M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 333.45K.